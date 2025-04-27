0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

元大台灣50（0050）降費用又成功股東投票通過分割1拆4，市場資金、人氣雙雙狂灌。另一邊，富邦台50（006208）雖早在3月初信誓旦旦承諾「會正面回應」，卻至今連一個動作都沒有。

眼看0050人氣爆棚，006208卻「拍完影片就沒下文」，不少原本支持的投資人忍不住開酸：「影片拍好拍滿，動作卻慢到不行」、「叫我別走，結果你什麼都沒做」、「0050都分割了，你還在原地踏步？」

社群上可以明顯感受到，大批投資人已選擇轉扣0050，006208人數、規模都在加速流失。

錯開配息？最省錢的戰術

這波爭議背後，更點出006208對「投資人心理」掌握的失誤。

有網友直言，錯開配息月份、與0050避開撞期，確實是最省錢、最輕鬆的一招，卻也只能短暫緩兵，無法從根本留住人心。

達人趣講股進一步建議，若006208想逆轉局勢，「改成季配息」反而有三大好處：

增加市場聲量：每季都有配息新聞曝光，網路討論熱度自然跟上，人氣隨之拉抬。 降低健保補充費壓力：季配息能讓投資人存更多張才會觸發補充保費，提升持有意願，帶動規模。 吸引偏好現金流族群：喜歡靈活運用資金的投資人，會更傾向選擇季配息版本。

甚至有投資人建議，006208若要做出真正差異化，不如乾脆改成「不配息」版，鎖定另一種長期持有派的客群。

006208的壓力：成本高、動作慢、心態老

事實上，0050在今年年初就率先降費，打掉006208過去唯一的「內扣費用優勢」。如今又完成分割，大幅降低單位進場門檻，不只吸引新手，更激勵原持有人加碼。

不少網友直言，富邦現在給出的，沒有具體行動，而只有「情緒勒索」。在市場競爭白熱化的當下，若仍只靠影片喊話而無實質改變，恐怕只會讓支持者失望離場，眼睜睜看著市占率被一點一滴蠶食。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。