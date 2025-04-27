00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

4/7史詩級崩盤之後，00919的配息會降低嗎？以現有的平準金構成還有過往的配息紀錄來看，我認為配息金額會下降但殖利率維持年化預估12%的水準，什麼意思？如果股價20配0.6、股價21配0.63的意思，以此類推。

為什麼我覺得超級配息王在股災重創後還可以配出年化殖利率預估12%？因為它的平準金構成還是相當充足，4/25收益平準金0.71、資本平準金5.21，要拿0.6、0.63還是更高出來配其實都不是問題。

除此之外你可以看看平準金的波動，收益平準金自上季3/18配息以來的0.72到現在只降了0.01，這代表什麼？代表經歷史詩級股災的00919，它的新舊投資人的流動基本持平，大家進出的節奏差不多，這對ETF來說是個健康的指標。

下降較多的是資本平準金，從3/18的7.33掉到現在的5.21，顯而易見的就是因為股價下跌損失的部分，也就是說從平準金的波動來看，00919的股東們對它還是相當有信心的，才能讓收益平準金基本持平，這也是為什麼我認為00919的整體結構還是非常穩固的原因。

而且別忘了，下半年還有長榮（2603）這個配息大補丸，長榮公告今年配息32.5元，現價殖利率高達16%，00919在鋼骨結構還相當穩定的情況下，能彈性調整配息的空間也就更多。

不過高股息要持續維持高配息跟高殖利率，最終還是要仰賴股價的成長，股價成長才能吸引更多投資人的青睞，沒有股價支撐的高配息，只是暫時的資本提領；真正能走長遠的，必須靠價值成長來穩住收益結構才行。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。