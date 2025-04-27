金融股跌爛…有進場撿了嗎？他預言高股息ETF「會抬轎」納入成分股

＊原文發文時間為4月22日

在多頭的時候，大家才喜歡投資金融股，在空頭的時候，投資金融股就像看到鬼一樣，多數人也是逃之夭夭，不過金融股本質就是景氣循環股，盤勢差的時候，金融股表現就會跟著爛，以價差操作或長期投資的角度，當然買在金融股爛的時候最好，這道理就跟2023年以前的AI股雷同，過去AI股就是電腦代工業，在疫情紅利結束後，獲利真的有夠慘，但也因此殺到低位階，而坐擁高殖利率，因此高股息ETF才會跑來買。

進一步來延伸，現在大盤爛，金融股肯定殺更慘，但大家別忘記2024年台股創新高，所以這些金融業2024年獲利普遍都創高，除非真的是阿斗，或是出現一些特殊情況，否則以目前的金融股，絕對是相當甜。

直接來看2025年四月的表現，4月10日是台股全面漲停日，加權指數反彈到萬九，這也形成一個短線上的「川普支撐點」。

但對比同期的上市金融指數是1,954點，在漲停日之後確實跟著漲三天，不過後面就跌回去漲幅，最新的位置已經準備防守1,900點，表現起來確實還是疲弱，其實大家沒信心很正常，因為這些金融股有滿手美元資產，美股是還好，但重點是壽險公司滿手的美債，績效跟投資股票真的不能比...

所以從2022年就一路輸到現在，目前美債又因為川普的緣故，美債失去全球信任，尤其是持有美債的大戶及中國、日本等持債大國出現史無前例的最大拋售潮，大批資金重新回到黃金資產的懷抱，金融股肯定也會讓人失去信心。

從2025年以來的績效來看，加權報酬指數下跌16.8%，這個是把上市股票的股息也加回去了，看到跌幅這麼大，如果你是無腦買大盤的，也不用氣餒，反正大家一起爛，連債券資產也一起被川普重新分配，看到手上部位殺到雙位數，其實不用太介意，因為沒有輸給大盤太多，如果總資產跌幅在10%以內的人，就已經是這次崩盤的超級高手了。

回頭再來看金融指數，從年初至今的情況來看，總跌幅是7.47%，相對大盤的跌幅算是收斂許多，不過這也很合理啦，畢竟金融股因為投資美債爛了這麼久，反之加權指數受惠AI行情強這麼久，所以金融股出現抗跌，其實不是因為厲害，而是基期比較低而已，這不就符合前面我說的低位階嗎？

接著再從金融類權值股佔比來看，前十大確實有不少壽險金控，包含富邦金佔比15.21%、國泰金佔比11.71%、凱基金佔比3.76%，合起來就有三成的佔比，所以金融指數爛，確實是因為壽險金控持有大量美債而拖累績效。

再來是銀行本業為主的中信金、兆豐金、玉山金、華南金、第一金、合庫金，不過這邊要特別提一下兆豐金獲利比較國際，尤其是佈局美國已久，也包含東協不少國家，獲利當然更容易受到地緣政治及國際總經的影響。

再來是元大金，只要股市好，獲利就會跟著強，所以2024年大盤創高，營運狀況極佳，2025年因為關稅無差別攻擊，當然被殺很慘。

哪些金融股開始價值浮現？

從2025年至今的表現來看，玉山金、華南金逆勢上漲，如果已經持有，當然是好事情，不過我們要找跌幅夠深的股票，既然是用進場角度切入，成本當然不能太高，甚至要越便宜越好，所以下殺雙位數的反而理想。

殺最多的是國泰金下跌23.72%，富邦金下跌14.62%，再來是元大金下跌12.5%，接著是凱基金下跌11.05%，這些確實都是跟股債市場相關的控股，再來是第一金9.04%、中信金8.7%，考量同性質的有國泰金、富邦金、凱基金，所以我們就用權值股富邦金來當作代表，接下來我們分別來算算當前殖利率，再來是配股先忽略不計，單純以現金配息來比較。

富邦金：2024年年均殖利率3.13%，2025年預計配息每股5元（目前尚未公布，參考2024年EPS為10.8元、現金盈餘分配率52.1%，預估至少配息一半），買在80元以下，殖利率有6.25%，相對於2024年高出一倍。

元大金：2024年年均殖利率3.53%，2025年配息每股1.55元，買在30元以下，殖利率有5.17%，相較於2024年高出1.64%。

第一金：2024年年均殖利率2.96%，2025年配息每股0.85元，買在25元以下，殖利率有3.4%，相較於2024年多出0.44%。

中信金：2024年年均殖利率5.23%，2025年預計配息每股2.18元（目前尚未公布，參考2024年EPS為3.64元、現金盈餘分配率63.8%，預估至少配息六成），買在36元以下，殖利率有6.06%，相較於2024年高出0.83%。

最後整理一下，我們先不管什麼獲利的背後因素，或者總經成分在內，以甜甜價來說，富邦金肯定是首選，目前看起來，殖利率也是最高，如果不喜歡壽險金控震盪，那麼銀行類型的中信金就是首選。不過這兩家金控都還沒公布2025年股利政策，以確定性最高的而言，元大金殖利率超過5%，肯定是裡面最甜的。看到潛在殖利率這麼高，加上金融股也是景氣循環股，殺多還是會上漲的，你應該就不難理解，為何我會預言接下來的高股息ETF會納入一堆金融股了吧？

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：金融股跌爛！直接預言金融股等著ETF抬轎？

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