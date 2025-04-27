3張00919、1張00878、125股00631L！存股哥：本月存105,000元

＊原文發文時間為4月21日

左側交易者，指得是一種在逆勢下買進的操作風格，他們相信優質標的會隨著時間慢慢漲回應有的價值，因此在下跌時才是用更便宜的價格買進的好時機，在別人恐懼時進場，需要有著高強度的抗壓力還有對長期投資的強大信念。

四月正逢川普關稅戰，4/9當天下跌2065點，面對這個「史詩級崩盤」，我的帳面總值跟報酬也回吐不少，帳面報酬已經少了100萬左右，但我知道面對股災是長期投資的必然性，一但你決定開始成為一位長期投資者，遲早會遇到股災的到來。

我自己還是一如既往保持原本的節奏，有錢就買、股息再投入，本月買入3張00919、1張00878、125股00631L，存股金額共$105,000，買入資金為本業薪資與獎金、並且股息全數再投入，我認為現在才是用更便宜的價格去累積張數的好機會。

就算目前整體報酬減少很多，也有很多支高股息呈現帳損狀態，但過往的歷史走勢來看，市場就是呈現長期向上的趨勢，我知道自己必須挺過中間的跌勢，那未來我才有可能獲得屬於長期投資者的紅利，那就是股息成長與資本利得回升。

目前自己採取較保守的方式，過去一段時間幾乎每個月都會用質押增加槓桿，近期應該會槓桿減速以確保自己的維持率不要太低，現在維持率大約260%，還算是在相當安全的位置。

在這樣劇烈震盪的裡，唯有自己夠清楚自己的節奏與底線，才能在風雨之中走得更穩，而支撐我繼續前進的就是月月配股息現金流，因為股息可以讓我掌控自己的節奏，進可攻退可守，在這種不穩定的情況下，股息現金流讓我更有操作彈性及保有生活鬆弛感。

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