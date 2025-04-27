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台股周線黑翻紅 百元ETF俱樂部增至七檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

聯準會（Fed）降息預期升溫，帶動美股反攻，尤其與台股連動度最高的費城半導體指數，上周反彈約10.9%，台股跟著走揚，25日盤中一度越過2萬點大關，周線黑翻紅收漲2.4%，帶動百元之上的ETF檔數從五檔增加至七檔。

根據CMoney統計至25日，百元以上的ETF依序為：元大台灣50收165.75元、元大台灣50正2收165.6元、富邦科技收160元、國泰臺灣加權正2收151.65元、富邦摩台收124.3元、富邦NASDAQ正2收102元、永豐臺灣加權收100.8元。其中，富邦NASDAQ正2和永豐臺灣加權，兩檔都是在25日重新入列百元俱樂部。

目前90元之上的有富邦台50、統一FANG+，若反彈行情延續，都有機會重新再進入百元俱樂部之中。

受到這波美國總統川普季初關稅重拳影響，ETF也震盪劇烈。

展望後市，富邦投信認為，短期政策風險仍存，股市仍有下探空間，建議配置上維持分批布局策略，並著重在大型股上，降低投組風險，然中長線仍看好風險解除後美、台等股市發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 富邦投信

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