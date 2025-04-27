原型ETF八強反攻尖兵 AI、半導體概念扮要角

歷經月初的上下洗禮，共計有八檔原型ETF自低點反彈至今超過二成。觀察這些反攻尖兵的投資區域，以美股為主的ETF和以投資台股的ETF檔數各半，AI及半導體收復失土力強。

由於目前的關稅政策不包括半導體，加上近期美股財報登場，不少AI廠也交出優於預期的成績，成為這一波反彈的要角。

根據CMoney統計至25日，ETF反彈最強一檔非海外ETF，而是投資台股的凱基台灣AI 50（00952）奪冠，低檔反彈達22.9%，第二至八為：國泰數位支付服務漲22.5%、統一FANG+漲22.08%、台新AI優息動能漲21.6%、中信小資高價30漲21.3%、國泰費城半導體漲21.2%、兆豐洲際半導體漲20.8%、元大富櫃50漲20.3%。

圖／經濟日報提供

此外，低點反彈有望挑戰二成的有台新日本半導體、中信上櫃ESG 30、中信日本半導體、台新臺灣IC設計、富邦台灣半導體，漲幅都超過19%。

至於投資人氣最高、規模在千億元之上的股票ETF表現，則以元大台灣價值高息的反彈幅度16.1%最大、復華台灣科技優息漲14.7%居次，兩檔高股息ETF反彈幅度贏過大盤的14.2%；其餘依序為群益台灣精選高息漲13.5%、富邦台50漲13.5%、元大台灣50漲13.3%、國泰永續高股息漲12.8%、元大高股息漲11.4%、元大台灣高息低波漲7.4%。

展望台股後市，凱基、台新投信都認為，投資人不妨趁市場回檔之際，把握分批進場布局的機會。看好AI長線成長趨勢無虞，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，台灣AI供應鏈在晶圓代工、伺服器製造與零組件等領域具備具備高度技術門檻與一定的市占，不易被其他地區供應商取代。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。