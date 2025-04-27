台股、債券ETF 小資族買不停

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

國人熱愛配息，除了共同基金之外，ETF也是配息的重要來源，包括債券ETF及台股ETF，都受到國人偏愛。投信投顧公會統計，到2025年2月底，國內共有264檔ETF，其中債券ETF占102檔，規模達3.2兆元，續創歷史新高；其次是台股ETF有66檔，規模逾2.9兆元。

在這264檔ETF中，有189檔有配息，總規模高達6.1兆元，占所有ETF的比重高達92.7%，配息頻率從年配到月配不等。有的ETF配息方式不只一種，例如月配搭年配、季配搭年配等。目前仍以季配ETF占95檔最多，規模達3.3兆元，其次是月配ETF占40檔，規模為1.3兆元。

境內基金資訊觀測站統計，在規模前十大ETF中，台股ETF占六檔，顯見人氣旺，備受小資族青睞。另外，債券ETF則占四檔，全都是配息型ETF。其中，元大台灣50成立於2003年，歷史最悠久，規模為4,594億元，也是規模最大的境內基金。

規模第二大ETF為元大高股息，第三大則是國泰永續高股息，全都超過4,000億元。元大高股息於2007年掛牌，是第一檔高股息ETF。國泰永續高股息則於2020年掛牌，為第一檔季配息ETF，績效及配息備受投資人喜愛，現在季配息台股ETF已成主流。

至於規模第四到第十大的ETF，規模都超過1,600億元，依次為群益台灣精選高息、元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰20年美債、復華台灣科技優息、富邦台50、元大AAA至A公司債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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