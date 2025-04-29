最亂年代⋯不追最賺、避開最慘！00950B「平庸的穩定」陪你走過川普變局

近期美國總統川普對中國等國關稅政策動向反覆，讓全球市場再度籠罩不確定性陰影...當股市、債市波動加劇，如何找到兼顧現金流與穩定成長的資產，成為投資人思考的重點。凱基A級公司債（00950B），以「中天期＋A級債」雙穩健配置，受到市場關注。

中天期+A級債定位 守穩現金流也兼顧抗震

00950B主要投資於全球成熟市場的A級公司債，持債超過380檔，集中在美國大型企業，並挑選到期日在10至15年、票息率高於4.5%的債券，目標打造穩定且具備一定收益的現金流來源。

目前00950B的到期殖利率約5.76%、票息率約5.41%，相較一般A級債ETF水準更為出色，且採用每月配息機制，對於重視定期現金流的投資人而言，是資產布局中值得考量的一環。

此外，台灣目前針對債券型ETF提供證交稅減免、債息750萬元以下免稅、免二代健保補充費的優惠，使得00950B在稅後報酬率表現上更具競爭力。

不追高配也不冒大波動 打造平穩核心配置

與高收益債相比，00950B的配息水準雖不如非投資等級債豐厚；與長天期公債相比，未來的價差空間也略顯有限。然而，換個角度來看，這樣的「平庸」，正是「相對穩定」的代名詞。 中天期特性讓00950B在面對利率變動時，波動度遠低於長天期債券，且又能提供高於短天期債的收益率。對於長期投資、追求資產穩定增長的人而言，00950B是兼顧「抗震＋現金流」的資產組合搭配標的。

即使關稅議題持續變化、金融市場動盪不定，手上握有優質A級債、且存續期間適中的00950B，能有效緩衝市場劇烈波動帶來的衝擊。

在變局中前行 穩健派的資金避風港

川普政策走向充滿變數，全球市場震盪已成新常態。如此環境中，00950B以中天期美元A級公司債布局，穩定配息、控制波動，成為長期資產配置中的關鍵拼圖。

對於想在不確定時代中，穩穩累積現金流、並適度掌握資本利得機會的投資人來說，00950B正是一個可以納入核心持有的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。