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挑戰市場最低費率！正式進軍ETF戰場 009808將於4月28日開募

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF市場持續活絡，華南永昌投信首度推出華南永昌台灣優選50 ETF（009808），正式進軍ETF戰場，將於4月28日至30日募集，挑戰市場最低費率、發行價為15元、風險報酬等級為RR4、採季配息、保管銀行為元大銀行。示意圖。圖／AI生成
ETF市場持續活絡，華南永昌投信首度推出華南永昌台灣優選50 ETF（009808），正式進軍ETF戰場，將於4月28日至30日募集，挑戰市場最低費率、發行價為15元、風險報酬等級為RR4、採季配息、保管銀行為元大銀行。示意圖。圖／AI生成

ETF市場持續活絡，華南永昌投信首度推出華南永昌台灣優選50 ETF（009808），正式進軍ETF戰場，將於4月28日至30日募集，挑戰市場最低費率、發行價為15元、風險報酬等級為RR4、採季配息、保管銀行為元大銀行。

華南永昌投信表示，台灣自從首檔ETF成立以來已經超過20年，市場不僅在產品發展上多元化，ETF投資也逐漸成為市場主流。此次追蹤臺灣指數公司編制的「特選臺灣護城河概念優選50指數」，在市值的架構下精挑產業趨勢向上的優質個股，希望能為投資者提供穩健的長期回報。華南永昌投信強調，跟其他市值型不同的是，「特選臺灣護城河概念優選50指數」更納入AI概念股，不只投資現在更要投資未來。

根據台灣指數公司資料，特選臺灣護城河概念優選50指數在篩選過程中，單一持股比例不超過30%，有效分散風險，並確保投資組合的穩健性。截至2024年底，前十大成分股及占比依序為台積電33.6%、鴻海9.6%、聯發科7.3%、富邦金3.3%、台達電3.2%、廣達3.1%、中信金2.6%、中華電2.3%、聯電2.1%、日月光1.9%。整體與台灣50指數重複檔數為33檔，比例為66%。

近年指數成分股替換率平均為21%，2018年27%、2019年16%、2020年14%、2021年16%、2022年25%、2023年24%、2024年28%。

同時，華南永昌台灣優選50 ETF挑戰市場最低費率，經理費1000億元（含）以下收0.15%、1000億元（不含）至5000億元（含）收0.1%、5000億元（不含）至1兆元（含）收0.08%、1兆元（不含）收0.05%；保管費為0.035%，致力為投資者提供更具競爭力的成本優勢。並且於3月、6月、9月及12月進行配息，利用配息旺季行情中的市場機會，提升ETF表現，為投資人帶來長期穩定的回報。

華南永昌台灣優選50 ETF（009808）小檔案
華南永昌台灣優選50 ETF（009808）小檔案

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 配息

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