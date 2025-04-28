市場風雨債市也難安？短天期、低違約00945B…避長債相對波動穩領現金流
隨著川普再掀關稅戰、全球資本市場陷入劇烈震盪，美國經濟數據也開始出現分歧，市場對降息的期待持續升溫。在此背景下，長天期美國公債價格波動加劇，資產配置策略也隨之轉向。面對不確定性升高的環境，投資人紛紛尋求兼具收益穩定與風險控管的標的，其中，短天期非投資等級債ETF成為關注焦點...凱基美國非投資等級債（00945B），正是符合當前市場需求的代表作。
非投資等級債更具利差優勢
債券配息來自契約利息支付，穩定性高於依賴獲利表現的股票配息，特別是在經濟成長放緩、降息預期升溫之際，非投資等級債因提供相對優渥的票面利率與殖利率，成為收益布局的重要選項。
以歷史數據觀察，BB級債券的違約率僅0.8%，遠低於市場普遍認知的非投資等級債風險水準；相較公債，非投資等級債提供更高的利差優勢，且在選擇較高信用品質標的的情況下，風險可有效控管。
美系企業債為主 降低系統性風險
00945B主要投資於美國企業發行的1到5年期短天期債券，避開拉丁美洲、歐洲等高違約風險地區，集中布局具備產業代表性的大型公司。
持債發行人涵蓋Uber、百勝餐飲、固特異等知名企業，基本面穩健，有助於提升整體資產組合的防禦力。
同時，00945B採取單一債券投資上限2%的設計，即使個別債券出現違約情況，對整體影響也很有限。搭月配息設計，為投資人提供穩定現金流來源。
兼具高殖利與稅負優勢
目前市場普遍預期，聯準會未來降息幅度將逐步擴大，但不至於激進降息。布局短天期、高殖利率的債券標的，能兼顧收益與價格穩定。
此外，00945B作為債券型ETF：
至2026年前享有證交稅免稅優惠
在債息領取方面：
一年750萬元以內免課所得稅與二代健保補充費
對於高所得族群而言，提供了稅負上的明顯優勢。
資金停泊、現金流需求的理想選擇
00945B適合需要穩定現金流、資金短期停泊，或希望在市場震盪期間維持資產穩健增值的投資人。無論是等待房產入手、準備退休金，或是追求抗通膨收益，00945B皆可扮演核心角色。
在全球金融市場動盪加劇的局勢下，選擇能兼顧收益、防禦與風險分散的標的，是穩健布局未來的關鍵。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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