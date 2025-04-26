富蘭克林華美BBB級美元公司債 ETF 4月28日新兵報到

全球市場震盪之際，投資人風險意識升溫，資金轉向安全性資產，投資級債券成為市場新寵。富蘭克林華美投信掌握此波趨勢，將於4月28日推出富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B），提供投資人參與投資級債市的便捷管道。

長天期BBB級公司債殖利率目前約達6%，相較於10年期美債4.36%及A級債5.23%，更具吸引力，兼具穩定收益及資本利得潛力。根據CMoney數據顯示，台股ETF上周資金流向中，整體債券型ETF資金呈現淨流出，但投資級債券ETF卻逆勢吸金28.5億元，凸顯投資人積極尋求穩健投資標的。

富蘭克林華美FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，在當前高息環境下，投等債目前享有6%殖利率，具備優質息收及資本利得潛力，適合投資人在聯準會降息前進行佈局。此外，川普與鮑爾對利率政策分歧之際，債券殖利率續創長期高點，提供投資人進場成本好時機，適合納入投資組合強化防禦。

洪慧珊表示，信用評級優異的企業債可降低投資組合受非經濟因素的衝擊。她舉例，自2025年初以來，企業債利差仍處於歷史低檔，主要受惠於2024年企業營運表現良好，信評機構自3月起陸續調升多家美國企業信評。然而，2025年為大量債務到期高峰，美國的關稅政策仍可能影響企業營運，後續信評機構的調整將直接影響企業債市的表現。在當前政策不確定下，標的的信用品質及風險分散程度更凸顯其重要性。

根據S&P Global Ratings的資料，2020年新冠疫情爆發時期，經濟急遽萎縮使各等級企業信評幾乎無法調升，但投資等級企業的降評機率幾乎不變；隨著2024年聯準會重啟降息，投資等級企業在高流動性環境下，降評機率更大幅降低。

富蘭克林華美FT投資級債20+ ETF (00982B) 已於4月17日成立，正值債券價格相對低點開始建倉，並累積債券票息，將於下周一(4月28日)正式掛牌交易，預計6月進行首次配息評價。00982B ETF精選長天期BBB+到BBB-評級的債券，確保投資品質，採月配息機制，並設有收益平準金機制，其優質息收的特性與潛在資本利得優勢，對於尋求防禦性資產的投資人而言，00982B ETF提供一個進可攻、退可守的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。