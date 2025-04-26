主動式ETF 抗波動利器

今年全球股債市動盪之際，台灣正好推動出主動式ETF，投信業者積極推出產品，投資人不妨可多加留意，主動式ETF的費用較低卻較主動式基金或被動型指數型ETF操作更靈活，不失為因應美國總統川普政策善變動向的投資產品。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，當前環境既有挑戰也有機遇，適合以主動式ETF來介入台股，透過經理人與投研團隊的判斷與操作，靈活應對市況變化與提前掌握產業復甦輪動機會，尋求創造超額報酬，相信更有表現空間。

主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF追蹤標的指數績效，以追求市場報酬率為目標。主動型ETF結合ETF在交易所上市交易的靈活性和傳統共同基金的專業主動投資策略，透過主動式ETF將基金產品延伸至ETF市場，拓展投資人的選擇。

群益投信台股團隊表示，面對瞬息萬變的市場環境，投資人也要與時俱進調整投資思維，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整，被動式ETF則仍須因應指數規則來換股，難以就特定事件靈活應變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。