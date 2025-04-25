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市值型ETF三強爭霸 009804權重平衡、價格親民成亮點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台股ETF進入戰國時代，目前市場上具三檔追蹤台灣50指數的ETF，包括即將進行分割的元大台灣卓越50 ETF（0050），富邦采吉50 ETF（006208），以及聯邦台灣精彩50 ETF（009804）。

台灣50 ETF系列代表台灣前50家公司。根據政大周冠男教授研究分析，市值型ETF長期走勢往上，適合投資人長期買進並持有。無論是小資族，上班族等投資人都可以考慮在投資組合中加入台灣50 ETF。

法人指出，元大台灣50 ETF（0050）近期通過「1拆4」分割案，預計單位價格將從160元左右降至40元左右。本來持有1張的投資人，將變成持有4張，總持有價值不變。

0050與006208皆追蹤台灣50指數，最新上市掛牌的009804則是追蹤台灣50權重上限30%指數。其中，009804價格最低，1股只要約10元左右，1張只要1萬多元，價格親民。

三檔ETF追蹤的指述都是台灣50系列指數的成員，其成分股相似，皆為選取台灣市值前50大的公司，前10大持股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中信、聯電（2303）、國泰金（2882）、中華電（2412）等。

唯一不同之處在於，009804追蹤的指數設有單一個股權重上限30%的平衡機制，可避免單一個股權重過大的問題。

法人表示，在川普關稅與台積電美國設廠等因素干擾下，該機制的特色在年初至今指數報酬率上充分體現出來，台灣50權重上限30%指數表現明顯優於台灣50指數。

至於選擇哪一檔，可依據風險偏好度。法人建議，若不想太集中在單一個股，想投資組合平衡可考慮009804，以降低過度的單一股票集中度，實現平衡配置，並長期定期定額投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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