00905+00878+00919「50:30:20配置法」組月配息！市值成長+抗震配息一次到位

2025年初以來，在美國總統川普對全世界展開「對等關稅」的無差別攻擊，全球股市無一幸免，而台灣也受到強烈衝擊，加權股價指數，自年初至4月18日已累計下跌15.80%，位居全球股市跌幅第四慘！大盤劇烈震盪讓很多投資人，幾乎不敢打開APP，不過危機就是轉機，換個念想，現在，也是逢低布局的最佳時機！

不過在動盪的股海中，要找到一盞明燈，恐怕就像大海撈針，最安穩的選擇，就是ETF，而在川普災難中，FT臺灣Smart多因子ETF（00905） 的表現相對抗跌，就算遭遇到對等關稅亂流，績效依然跟大盤不相上下，靠的就是Smart Beta的多因子篩選機制，能在市場高波動時，發揮分散風險的特色，是小資族不可或缺的核心投資標的。

據CMoney統計，00905在2024年的績效不但是新型市值型ETF(台積電含量不高於30%)中最好之外，扣除台積電之後更是市值型ETF的績效王。拉長時間來看，截至24日止，00905含息報酬率也達45.8%，與0050、006208兩檔市值型明星ETF的含息報酬率46.1%、46.7%相當。

00905兼具成長與收益 抗震更有長期報酬優勢

攤開00905前十大成分股分別包括台積電（占29.57%）、聯發科（5.58%）、鴻海（5.16%）、中華電信（3.78%）、廣達（3.70%）、台達電（3.37%）等各產業龍頭企業，結合品質、價值與動能三大因子，兼顧成長動能與收益品質，不但具備抗震，更具有長期報酬優勢。18日換股後，00905新增23檔成分股，強勢布局台積電供應鏈、AI與電動車概念股，後勢可期。

不過為了加強現金流、防禦下檔風險，打造出最強的避險組合，可再加入國泰永續高股息ETF（00878），最近四次配息水準維持在9%左右，截至4月21日，今年以來表現下跌9.25%，波動幅度明顯小於大盤，配息可在市場急跌時提供緩衝。

另外，還可搭配群益台灣精選高息ETF（00919），專注30檔高股息布局，包含聯電、長榮、中信金等，具有階梯式向上配息的優點，截至4月18日，今年以來含息總報酬率為-8.03%，相較於指數與市值型ETF，跌幅更小，且年化配息接近12%，提供長線收益保障。

兼具成長與穩定配息 關稅戰陰影下打造最強避險組合

所以將00905、00878、00919等三檔ETF，以50%、30%、20%的黃金比例做核心＋衛星配置，既能享受Smart Beta的成長動能，也能透過高股息ETF獲取穩定配息，三檔ETF涵蓋波動、收益與價值多重優勢，建構出最強的台股避險組合。

另外操作上，可以採取定期定額策略，以每月新台幣1萬元為例，分別投入5,000元（00905）、3,000元（00878）與2,000元（00919），在大盤高點自然減少買進，在回檔時自動加碼攤平成本。此外，可設定大盤或核心ETF漲幅20%時，將資金比例轉向高息ETF或科技優息ETF，以維持穩健勝率。

雖然川普引發的關稅戰陰影，籠罩全球股市，台股也無法例外，但只要堅持50:30:20的核心＋衛星配置，並透過定期定額、目標價微調等投資秘訣，就能在關稅戰衝擊下穩健布局台股，悄悄累積未來成長與配息雙重紅利！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。