美債不再最穩？謝晨彥點名00982B「殖利率6%」：現金流、分散風險、低違約率一次到位

日前川普一句「現在是買股票的好時機」，讓美股單日大漲21%。前一秒還在喊出核彈級關稅，下一秒卻又釋出善意訊號，讓全球投資人陷入「追高」與「逃命」的兩難。資深財經分析師謝晨彥指出，這波震盪不只是短期事件，更牽動股債配置策略的轉向。

滿手股票 vs 滿手現金 該怎麼應對？

謝晨彥表示，目前投資人多半處於兩種狀態：

滿手股票－應趁反彈適時減碼，避免資金被套牢，否則將被迫長期等待回升。

滿手現金－這是短線操作的良機，但時機稍縱即逝。

台股短打標的浮現 但風險不容忽視

對短期標的，謝晨彥認為可留意台積電與貨櫃三雄等航運與科技類股；不過他也提醒，這些標的波動大，操作節奏快，並非人人適合。若不擅長盯盤或風險承受度較低，應以穩健資產作為配置主軸。

美債波動升高 投等債更值得留意

美債近期受中國、日本可能拋售影響，加上聯準會的貨幣政策調控，價格出現明顯下跌。謝晨彥指出：「大家總認為美債最穩，但這波來看，美債其實變數最多。」

相較之下，公司債不易被大規模拋售，也不是聯準會政策工具，變動相對可控；這次下跌更多是情緒反應，企業本身並無違約跡象。

因此他更看好投資等級公司債的防禦特性，尤其是具備產業分散、穩定殖利率的品項。

看好00982B 每月配息、殖利率約6%

謝晨彥表示，選擇債券ETF時，除了關注殖利率，也要考量債信評級與產業分散性。他特別點名「FT投資級債20+ ETF（00982B）」，追蹤全球投資級公司債，涵蓋Intel、華納、能源與電信等大型企業，殖利率約落在6%，且五年來無違約紀錄。

「現在債券價格甜，殖利率好看。如果你手上有閒錢，00982B是亂市中能創造現金流的穩健選擇。」

股債配置建議 根據人生階段調整

對不同年齡層，謝晨彥建議的配置如下：

年輕族群：70%市值型ETF（如0050）、30%配置00982B 有家庭者：股債各半，利用00982B補足現金流 準退休族群：80%至90%資產配置00982B，打造穩定月配息感

他強調，00982B不是暴富工具，而是讓人「穩穩活下去」的關鍵。每月穩定入帳的現金流，能為生活品質帶來明確支撐。

「市場越亂，越看得出哪些資產能安心抱牢。」謝晨彥指出，與其冒險博波段，不如選擇像00982B這樣殖利率透明、波動較低、能提供穩定現金流的資產，才是亂世中的核心角色。

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