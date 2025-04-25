00919續配0.72元維持新高？杉本：照之前慣例策略來看短期沒太大問題

00919一直都以高股息著名，除了頻頻突破紀錄外，配息也沒有調降過。

不過最近關稅議題，許多小本都很好奇00919能不能穩配，剛好杉本也來計算一下00919的實力，看看0.72元現金股利能穩定配發幾次。

如果要觀察能不能穩定配息，我們可以觀察00919的淨值組成。

00919的淨值由三大元素所構成，分別是：

基本面額15元 收益平準金0.71元 資本損益平準金4.49元 總淨值為20.2元

在這其中，能夠拿出來配息的金額是多少呢？

我們可由表格得知：

所以杉本可藉由此表評估：

股利、利息收入約佔收益平準金50%，約0.35元；在資本損益平準金內，已實現資本利得約佔總體資本損益平準金10%，約0.44元

故可以初步估算00919可以拿來配息的金額約0.79元

若以每季配發0.72元計算：約可穩配1季左右。

若以每季配發0.50元計算：約可穩配1.5季左右。

以先前00919的慣例，配息不降的策略：配完1季後，剛好迎來個股的配息月份，高機率可回補00919的股息池。所以杉本認為，00919配息能力短期內不會有太大問題。

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