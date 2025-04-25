聯準會釋6月降息訊號…美股嗨翻！直雲：00757強勢反彈重返高點「台版美股霸主」

最近的美股可說是氣勢如虹，已經連續大漲三天，主要是每天都有好消息可以讓市場感到振奮，昨天主要是擔心經濟衰退，所以聯準會理事華勒表示，若就業市場出現實質惡化，他將支持提早啟動降息，克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克也認同，若經濟數據明確，聯準會可能在6月降息，激勵美股大漲！

我們最愛的00757雖然我介紹在4/10之前套在相對高點，但是今天的00757非常地強勢，如果4/10跟著直雲買也賺了3%相當地不錯，很多美股ETF都沒有收復4/10高點，但是0075已經收復4/10號的相對高點失土，而且往年00757也都是台股中的美股ETF霸主，這就是我為什麼強推00757的關係。

今天的台光電也一度攻上漲停，我這陣子就說要買老AI像是緯創、廣達和台光電，加上Google盤後顯示資本支出並沒有砍，也帶給老AI相當地有信心！

我最近的持股也都有賺錢，像是昨天買的高技、前天買的昇陽半還有今天買的旺宏，加上老AI整體，整個股票資產我相當地滿意，我認為現在川普有點縮手了，希望可以快點回到多方市場！

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