快訊

中和男訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

很多人不知道！全家超商推1隱藏服務 眾人大讚：太佛、太貼心

房市低迷買方「3理由」不看屋 銀行最怕建商類型曝光

市場籌碼清洗 台股高息 ETF 買點浮現

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股經過一波修正，不少高息股重新回到價值區間，高息ETF買點是否浮現備受矚目。統一台灣高息動能ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）（00939）經理人林良一表示，台股經籌碼清洗後，融資餘額已減少約三成，外資期貨空單也降至相對低水位，籌碼面情況改善。

時序即將進入除權息旺季，加上近期市場大幅回檔，使整體台股股利殖利率往上攀升，可望優於2024年的平均殖利率，對長線存股族具投資吸引力。

林良一表示，雖然關稅延後90天實施，但目前受川普政策不確定性影響，台股仍持續震盪，投資人追價意願不高，建議可選擇波動相對穩健、又能提供配息現金流的投資組合，作為核心資產抵禦市場震盪。

00939將在5月2日進行第10次收益分配，實際每單位可分配金額將於4月29日公告。值得留意的是，由於適逢勞動節假期，參與本次配息的最後買進日為4月30日。林良一表示，00939過去9次配息，皆完成填息，建議投資人可透過定期定額或定期不定額方式持續參與市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 配息

延伸閱讀

台股資金活水來了 法人：2.2兆股利有挹注效果

熱門股東會紀念品吸睛 法人卻看到這件事

台股經過修正 高息 ETF 買點是否浮現備受矚目

不同市值台股年度表現輪動 這類 ETF 可靈活掌握輪動機會

相關新聞

黃金上漲的四大因子：這次有什麼不一樣？七檔黃金概念ETF一次掌握

然而近期，非常有趣的事情卻發生了，那就是在方框的末端，也就是如今的2025年，明明美債殖利率一直在高檔反覆震盪，但黃金價格竟然跟著上漲，這究竟反映了什麼？顯然推升黃金的並非利率預期。

聯準會釋6月降息訊號…美股嗨翻！直雲：00757強勢反彈重返高點「台版美股霸主」

美股三天大漲！00757不僅回神 還收復失土

00919續配0.72元維持新高？杉本：照之前慣例策略來看短期沒太大問題

00919一直都以高股息著名，除了頻頻突破紀錄外，配息也沒有調降過。 不過最近關稅議題，許多小本都很好奇00919能不能穩配，剛好杉本也來計算一下00919的實力，看看0.72元現金股利能穩定配發幾

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

血流成河…QQQ跟VT到底誰比較好？竹軒給答案：有看到我買QQQ嗎

還是不太想回答，但這兩三天一堆人私訊我到底VT比較好？還是QQQ比較好？超多人問的... 直接講答案： 你有看到我買QQQ嗎？ 這不就解決了 理由呢？ 我忘了巴菲特還是誰有說過，投資只要小學

00878、00919…及金融股加總共持有378張！阿愷：往「月領六萬」目標前進

雖然現在主力是00919、00878這些高股息ETF，但金融股對我來說，始終是那個低調、穩健、靠得住的老朋友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。