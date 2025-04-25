黃金上漲的四大因子：這次有什麼不一樣？七檔黃金概念ETF一次掌握

延續團隊上文談論的黃金主題，其實過去我們也再2024年5月10號跟大家介紹過黃金ETF的知識，而根據歷史經驗，黃金價格受到四個因素影響漲跌，其中又以利率為主要核心：

資料來源：財經M平方

然而近期，非常有趣的事情卻發生了，那就是在方框的末端，也就是如今的2025年，明明美債殖利率一直在高檔反覆震盪，但黃金價格竟然跟著上漲，這究竟反映了什麼？顯然推升黃金的並非利率預期。

資料來源：世界黃金協會

根據世界黃金協會的數據顯示，近一個月內北美、歐洲、亞洲瘋狂在搶購黃金ETF成為推升黃金的最主要動力，美國約有60億美元(大約67頓)淨流入，歐洲與亞洲也有約10美元流入。

資料來源：世界黃金協會

而就截至2025 年 3 月 31 日的最新資料來看，歐元走強以及美元遭到拋售是這次黃金瘋漲的原因之一，地緣政治風險的增加引發了對關稅的擔憂，黃金報酬光是在3月就大漲8%，明顯來自於風險與不確定性的爆發，市場恐慌與避險情緒上升。

從上圖來看，若搭配情景來看，原本應該流入債券避險的資金也因為對美資產的不信任(川普因素)，導致股債匯三殺，最終避風港就是黃金，推升黃金動能狂飆，形成典型的「恐慌買盤大漲」。

資料來源：世界黃金協會

不過根據最新的資料統計，儘管這波黃金拉升的又急又快，不過從上圖來看，我們可以發現尚不及2008年金融海嘯開始的157%，2000年網路泡沫後的近十年多頭的283%，更別說1970年代666%的恐怖漲幅了。

七檔黃金概念ETF大不同

黃金一直是市場對抗通膨與各種風險的商品，在投資人眼裡是最佳的保值存在，國際金價一夜之間大漲就能證明黃金的價值，全球投資人湧入「黃金」商品避險，睜大眼睛注目這場衝突將會把世界帶往何處，但究竟黃金可以怎麼投資？台灣和美國都有的黃金ETF是什麼？種類、優缺點值得買進嗎？今天帶大家一起了解貴金屬黃金該如何投資！

黃金ETF是什麼？

黃金ETF是一種金融工具，旨在讓投資者參與黃金市場而無需實際擁有和存儲實體黃金，要知道黃金的體積、質量與倉儲需求不低，一般人想要持有一定規模的實體黃金相當不易，而這些黃金ETF基金通常以股票的形式在證券交易所上市，投資者可以通過買賣這些ETF股票來參與黃金的投資，以下再將黃金ETF簡單分成幾類討論。

黃金ETF種類

黃金ETF（黃金交易所交易基金）有多種種類，每種都針對不同的投資需求和投資者偏好存在，以下是一些常見的黃金ETF種類：

1.黃金價格追蹤ETF：

顧名思義，這類ETF主要目的是追蹤黃金價格變化，該ETF通常會真正的持有實物黃金（如金塊或金條）來追蹤黃金價格。

2.黃金礦業ETF：

這種ETF主要持有金礦公司的股票，與黃金ETF不同的地方在，投資人投資的項目不是「實物黃金」，而是購買挖礦業者的股票，等於是通過黃金礦業的興衰來參與黃金市場。

當選擇投資黃金ETF時，投資人可以根據自己的投資目標和偏好來選擇特定商品，以下是一些常見的黃金ETF及其代表標的，我將它分成台灣黃金ETF與國際、美國黃金ETF兩大類：

台灣黃金ＥＴＦ（含衍生性金融商品）

國際、美國黃金ＥＴＦ(包含衍生性金融商品)

先說結論，兩者之間差異極大：

GDX 投資於「黃金礦業」與黃金業務相關的各項企業，也就是說GDX的是投資「金礦公司的股票ETF」 GLD 投資於「SPDR黃金ETF」，也就是投資「黃金本身」

從上圖來看走勢，其實也可以發現：

GDX如實反應他投資「企業」的狀況，漲比黃金兇，跌也比黃金兇 GLD與黃金現貨的走勢幾乎完全重疊

想知道更多產業與經濟趨勢？歡迎訂閱伊森的頻道：投資伊森

◎已獲得投資伊森授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。