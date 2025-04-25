血流成河…QQQ跟VT到底誰比較好？竹軒給答案：有看到我買QQQ嗎

還是不太想回答，但這兩三天一堆人私訊我到底VT比較好？還是QQQ比較好？超多人問的...

直接講答案：

你有看到我買QQQ嗎？ 這不就解決了

理由呢？

我忘了巴菲特還是誰有說過，投資只要小學生的數學程度即可，再複雜都不值得投資。所以我只會用小學生的眼光來判斷而已。

1.我跟隨市場，所以市場是什麼模樣就是什麼模樣。QQQ追蹤的納斯達克100指數，我沒記錯的話成分股權重上限是15%，我認為這樣不太能呈現市場真實樣貌。所以我還是以VT最好。

2.不曉得有沒有人知道QQQ是去除金融股的？那是什麼？

那是賭沒有金融股的市場比有金融股的市場好嗎？

嗯，所以QQQ應該沒有巴菲特的波克夏公司對吧？

「閃電打下來，你必須在場。」倘若未來金融股迎來春天，而你沒有金融持股的話......，我說到這裡就好。

對我而言就是要包山包海

小孩才選擇

全世界什麼股我都要

3.誰報酬比較好？

短期與中期，我不知道。

也許科技股正在興頭，金融股是落水狗，這樣QQQ勝出。

長期，這個也不好說...

也許科技股還可以走好久一段時間，不知道數位貨幣未來是歸類科技還是金融吼？所以我也不知道。

超長期

可以肯定是VT比較好，這是很簡單的邏輯而已，想一下就知道，不太需要甚麼模型解釋。

好比台灣50，每一年台灣50不會報酬最好，一定有成分股比他好。

但放上50年100年肯定他是第一名，為什麼？動點腦筋想一下吧

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