00878、00919…及金融股加總共持有378張！阿愷：往「月領六萬」目標前進

早年還沒有高股息ETF那麼熱門的時候，其實「金融股」才是穩定的存股選擇之一。

像我自己一路走來，最早就是從金融股起步，第一張股票就是金融股，從1張慢慢累積到現在158張。

像今年的第一金、合庫金、玉山金、彰銀，不只現金股利亮眼，還有股票股利，代表什麼？我的平均成本又被拉低了，就算不再投入，每年光配股也能多個3張持股！

雖然現在主力是00919、00878這些高股息ETF，但金融股對我來說，始終是那個低調、穩健、靠得住的老朋友。

高股息ETF的好處在於「季配息」，不像大多數金融股和個股，股利多集中在每年9到10月。

透過00919和00878，我可以在不同的月份都有穩定現金流，讓我的整體資金運用更加彈性，也更貼近我「靠配息生活」的目標。

截至目前為止，我高股息ETF+金融股加總共持有378張，在我心中配置不是選一邊，而是找到平衡。金融股+ETF，讓我在穩健中加快腳步，往「月領六萬」的目標前進！

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