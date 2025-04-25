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不同市值台股年度表現輪動 這類 ETF 可靈活掌握輪動機會

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

由川普掀起的全球關稅戰不僅令國際貿易局勢面臨重塑，連帶股市也受到牽連而震盪回檔，今年來台股表現波動劇烈，在各方消息紊亂下，投資上也更需主動靈活應變；市場法人建議，投資人可適度在投資組合中加入台股主動式ETF，靈活掌握大型股與中小型股的輪動機會。

市場法人表示，今年來看，以市值角度劃分，大型股拉回的幅度較中型股與小型股還大一些，但若是把時間拉長來看，過往台股在不同的景氣循環與市場風格變化下，也多呈現大、中、小型股輪動表現的樣貌，代表採取主動式投資，更能依據市場變化來挑選合適、具成長潛力的標的。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，在經濟循環不同階段下，大型股與中小型股對於景氣反應不同，表現也因而呈現出差異。回顧台股歷年表現，依市值將各股分群，可發現大型股、中小型股之間績效互有領先，以2024年來看，大型股表現明顯領先，指數漲幅為45.4%；2023年則以中型股漲47.3%最突出。

陳沅易認為，在市場風格轉換、類股輪動的環境下，透過主動式投資，或以主動式ETF來介入，更有望隨市況彈性調整部位、挑選合適的標的，進而抓住台股各市值股票的輪漲趨勢。

陳沅易進一步指出，展望台股後市，關稅戰的紛擾仍在，股市波動難免，但相對低點或已確立，基於台股投資題材多元，建議可主動趁勢逢低分批布局長線前景看好的潛力股。產業選擇上，電子股中包括先進製程、IC設計(PMIC、Edge AI)、CCL、PCB、ABF、低軌衛星關鍵零組件、AI伺服器等可留意，非電族群則可關注運動休閒、生技(新藥與CDMO)、行動支付領先業者等族群可保持關注。

近五年度台股各市值股表現，大中小型股輪動領先。（資料來源:CMoney、2025/04/24）
近五年度台股各市值股表現，大中小型股輪動領先。（資料來源:CMoney、2025/04/24）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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