00878股價20塊上下還可以配出多少？杉本估：有能力配出0.4元
＊原文發文時間為4月17日
00878是目前最多人青睞的高股息ETF，不但穩定配息，而且還具備抗跌的能力。
最近因為川普關稅議題，股市動盪，很多小本們詢問杉本：00878還能穩定配發幾次？下次配發股息是否會下降？
如何觀察00878是否能穩定配息？
我們可以觀察00878的淨值組成...
00878的淨值由三大元素所構成：
基本面額：15元
收益平準金：0.35元
資本損益平準金：4.41元
總淨值為：19.76元
可以拿來配息的金額是多少？
我們可由表格得知：
在收益平準金0.35元內，可完全分配的是股利、利息收入的金額，收益平準金則是有條件分配。
在資本損益平準金內，有條件分配的只有已實現資本利得，其餘都不可配發。
杉本的評估如下：
股利、利息收入約佔收益平準金50%，約0.17元；在資本損益平準金內，已實現資本利得約佔總體的10%，約0.44元...
因此初步估算：00878可以拿來配息的金額約為0.61元。
預估配息季數
若以每季配發0.30元計算→約可穩配2季左右
若以每季配發0.40元計算→約可穩配1.5季左右
杉本認為00878是有能力配出0.4元的，因為配完息後，7~8月就是除權息旺季。
以目前價格19.78元，年化殖利率約8%左右。
◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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