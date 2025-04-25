0056盤中越過31.98元「填息成功」！僅花費2個交易日

台股25日強勢開高，指數大漲逾500點朝2萬點邁進，人氣高股息ETF元大高股息（0056）也傳出好消息。

0056於23日除息，本季配發每單位1.07元現金股利，僅歷經兩個交易日，盤中最高即達32.13元、順利超越除息參考價31.98元，成功填息！

0056自2023年7月起調整為季配息機制以來，已連續四季維持配息金額不變，每季穩定發放1.07元。根據集保結算所最新統計，0056受益人數已達144萬7,845人，相較2023年底大增逾20萬人，是近來ETF受益人數成長最快的產品之一。

身為台灣首檔高股息ETF，0056自2007年成立以來歷經多空洗禮，配息紀錄即將邁入第15年。至2024年第4季為止，其累積配息已超過發行價，對當年以發行價買進、並長期持有的投資人而言，等同達成「零成本存股」的投資目標。

元大投信指出，ETF具備分散風險與定期調整持股等優勢，吸引愈來愈多投資人從個股轉向ETF作為領息工具。

0056以臺灣50指數與中型100指數為母體，精選預測未來一年現金殖利率較高的成分股，在企業獲利回溫、配息動能提升的背景下，仍可望延續其高股息特色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。