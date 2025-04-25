0050都分割成功了…006208還沒動作？網酸：要我別走但你什麼都沒做

元大台灣50（0050）在今年祭出雙重操作...先降費用、再宣布ETF分割，最新消息顯示分割案已順利通過，確定將以1拆4的方式進行，讓原先價格高達百元的ETF即將回到親民價，為市場再添一波話題與資金動能。

然而，與0050同樣追蹤台灣50指數的富邦台50（006208），雖在3月初由經理人洪珮甄承諾「肯定會正面回應」，卻至今仍無任何實質動作，也讓不少投資人感到失望。

事件回顧整理

富邦投信經理人洪珮甄曾透過YouTube影片對市場喊話：「非常理解大家對於006208的期待，為了廣大投資人的權益，我們肯定會正面回應，但要等到事情更明確的時候，才會發公告通知。在這之前，還請大家一定不要輕易拋棄006208，這是你的投資好夥伴。」 也強調，不要被降費迷惑，真的沒有差多少：「光是賣出就會有券商手續費與交易稅，合計就有0.2425%。從長期績效來看，我們的增益早已超過這些差異。」

但隨著0050已完成投票、正式啟動分割作業，006208依舊「按兵不動」，連是否降費、是否同步分割、是否推出不配息版本，都未提出說明，讓不少原先支持者選擇「先轉扣再觀望」。

許多人批評富邦反應慢、影片說話無用，「拍影片是要挽留多少人？我都轉扣了」、「經理人說會回應，結果一個多月過去了還是沒聲音」、「你叫我不要走，但你真的什麼都沒做」、「0050都分割了，006208還在等什麼？」

也有人緩頰認為商品一樣，「0050跟006208都是台灣50，差異其實不大」、「我兩邊都買，錯開配息月，一年四次很爽」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。