快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

「一拆四」通過 0050一張4萬元買得到

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

國內規模最大的ETF-元大台灣50（0050）分割議案昨（24）日以贊成率94.2%通過，將以「一拆四」分割，也就是說，未來一張約4萬元即可交易，實際分割倍數將於5月14日正式公告，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。

元大台灣50分割議案通過後，依規定以受益人會議當日淨值161.71元為基準，計算回到發行價36.98元以上之最大整數分割倍數，預計為四倍，未來每股淨值將除以四、投資人持有股數將乘以四，總資產價值不變，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。

元大台灣50分割議案投票權的投資人數約99.77萬人，本次參與出席比例約54.1%，其中，投出贊成票約94.2%，不贊成約2.4%、棄權則有3.2%。

元大台灣50是首檔原形ETF進行分割、也是動員人數最多的一檔。目前元大臺灣50反1及富邦臺灣加權反1已經完成反分割，而國泰臺灣加權正2分割案也已於21日通過，將以「一拆七」比例分割，未來一張約2萬元即可交易，6月4日起停止交易，並於6月11日恢復交易。

受這波股災影響，如今淨值在百元之上的ETF僅剩五檔，元大台灣50的161.71元是286檔ETF中淨值最高的一檔，依序僅剩元大台灣50正2的159.07元、富邦科技155.31元、國泰臺灣加權正2的145.47元、富邦摩台120.79元。

元大投信表示，0050自2003年掛牌以來已是國人長期投資、資產配置的重要標的，在淨值反映台股市值成長而持續上漲下，適時進行分割使交易價格回歸市場習慣區間，有利更多年輕族群及小資族參與投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信

延伸閱讀

海外首檔主動式ETF來了！中信ARK創新主動式ETF6月2日募集 發行價10元

0050通過分割案1拆4 每張價格可望降到4萬多元

贊成率94.2%！0050分割議案通過、預計1拆4

影／漏網鏡頭..蔣萬安爆氣反擊綠議員 李四川一動作曝光

相關新聞

「一拆四」通過 0050一張4萬元買得到

國內規模最大的ETF-元大台灣50（0050）分割議案昨（24）日以贊成率94.2%通過，將以「一拆四」分割，也就是說，...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

0050ETF 將以4倍分割

國內規模最大的元大台灣五○ ＥＴＦ（○○五○）將以四倍進行分割。以○○五○昨天收盤價一六一點九元為例計算，原本持有一張的...

主動式ETF 抓住輪漲趨勢

今年來台股表現波動劇烈，大型股拉回幅度較中型股與小型股大，但過往台股在不同的景氣循環與市場變化下，大、中、小型股會輪動表...

0050將以4倍進行分割 分割後股價18日揭曉

國內規模最大的元大台灣50 ETF （0050），今日召開受益人大會以94.2%的贊成率通過分割議案，預計採4倍進行分割...

00905+00982B穩中求勝…1萬元3種配置法！股魚：不靠運氣靠配置！

最近全球股市真的超級動盪！川普一個關稅戰就讓全球股債市場雞飛狗跳，不少投資人都在問：「2025年到底該怎麼投資才安全？」別擔心，股魚分享最夯的投資策略，讓你在市場動盪中依然能穩穩賺錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。