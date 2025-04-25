「一拆四」通過 0050一張4萬元買得到

國內規模最大的ETF-元大台灣50（0050）分割議案昨（24）日以贊成率94.2%通過，將以「一拆四」分割，也就是說，未來一張約4萬元即可交易，實際分割倍數將於5月14日正式公告，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。

元大台灣50分割議案通過後，依規定以受益人會議當日淨值161.71元為基準，計算回到發行價36.98元以上之最大整數分割倍數，預計為四倍，未來每股淨值將除以四、投資人持有股數將乘以四，總資產價值不變，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。

元大台灣50分割議案投票權的投資人數約99.77萬人，本次參與出席比例約54.1%，其中，投出贊成票約94.2%，不贊成約2.4%、棄權則有3.2%。

元大台灣50是首檔原形ETF進行分割、也是動員人數最多的一檔。目前元大臺灣50反1及富邦臺灣加權反1已經完成反分割，而國泰臺灣加權正2分割案也已於21日通過，將以「一拆七」比例分割，未來一張約2萬元即可交易，6月4日起停止交易，並於6月11日恢復交易。

受這波股災影響，如今淨值在百元之上的ETF僅剩五檔，元大台灣50的161.71元是286檔ETF中淨值最高的一檔，依序僅剩元大台灣50正2的159.07元、富邦科技155.31元、國泰臺灣加權正2的145.47元、富邦摩台120.79元。

元大投信表示，0050自2003年掛牌以來已是國人長期投資、資產配置的重要標的，在淨值反映台股市值成長而持續上漲下，適時進行分割使交易價格回歸市場習慣區間，有利更多年輕族群及小資族參與投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。