0050ETF 將以4倍分割

國內規模最大的元大台灣五○ ＥＴＦ（○○五○）將以四倍進行分割。以○○五○昨天收盤價一六一點九元為例計算，原本持有一張的投資人將變成四張，每股價格降到四十點四七五元，每張成為四萬多元，但總持有價值不變。

元大投信昨舉行受益人大會，以百分之九十四點二的贊成率通過分割議案，預計採四倍進行分割，實際分割倍數將於五月十四日公告，並以六月十一日淨值進行分割，六月十一至十七日暫停交易，六月十八日起恢復交易、申購、借券與過戶，投資人可於證券Ａｐｐ查詢分割後股價及股數。

○○五○是國內ＥＴＦ始祖，規模目前最大，證交所統計，○○五○資產規模為四八三三億元。近來台股因為川普關稅風暴震盪劇烈，元大投信指出，○○五○完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，民眾投資前應有完整的資金投入規畫，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。