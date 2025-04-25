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主動式ETF 抓住輪漲趨勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來台股表現波動劇烈，大型股拉回幅度較中型股與小型股大，但過往台股在不同的景氣循環與市場變化下，大、中、小型股會輪動表現，採取主動投資更能挑選具成長潛力標的，法人建議可在投資組合中加入台股主動式ETF。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，在經濟循環不同階段下，大型股與中小型股對於景氣反應不同，表現也不同。回顧台股歷年表現，依市值分類，可發現大型股、中小型股之間績效互有領先，以2024年來看，大型股表現明顯領先，指數漲幅為45.4%，不過2023年當年則以中型股漲47.3%最為突出，因此，在市場風格轉換、類股輪動的環境下，透過主動式投資，或以主動式ETF來介入，更有望隨市況彈性調整部位、挑選合適的標的，進而抓住台股各市值股票的輪漲趨勢。

陳沅易指出，展望台股後市，關稅戰的紛擾仍在，股市波動難免，但相對低點或已確立，基於台股投資題材多元，建議可主動趁勢逢低分批布局長線前景看好的潛力股。產業選擇上，電子股中包括先進製程、IC設計（PMIC、Edge AI）、CCL、PCB、ABF、低軌衛星關鍵零組件、AI伺服器等可留意，非電族群則可關注運動休閒、生技（新藥與CDMO）、行動支付領先業者等族群可保持關注。

統一台股增長主動式ETF經理人陳釧瑤表示，在關稅暫緩實施的90天期限內，可能出現廠商回補庫存的搶運潮，使台股運輸類股受惠。此外，AI持續普及的趨勢不變，相關產業鏈仍是今年投資主軸之一。由於伺服器是直接出貨給企業客戶，其對價格敏感度相對較低，所受到的衝擊預計也相對較小。而廠房在中國比重低、墨西哥產能較高的伺服器類股，甚至有機會受惠轉單。高息股股價修正後，殖利率更具吸引力。隨著時序將進入台股除權息旺季，高息股也有望吸引資金進入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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