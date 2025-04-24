海外首檔主動式ETF來了！中信ARK創新主動式ETF6月2日募集 發行價10元

海外首檔主動式ETF來了！中信ARK創新主動式ETF 24日獲得主管機關核准，擬於6月2日至5日開始募集，發行價為10元，採年配息制，募集上限為新臺幣200億元。

2025年為主動式ETF的元年，然美國總統川普關稅政策超乎市場預期，投資市場不平靜。據了解，野村臺灣智慧優選主動式ETF已經募集完成，約有14億元的募集成績；緊接著，群益台灣精選強棒主動式ETF於5月5日開募、統一台股增長主動式ETF於5月7日開募；最新中信ARK創新主動式ETF也將加入募集行列。

至於送件申請中的主動式ETF還有聯博投資等級債入息主動式ETF、野村臺灣增強50主動式ETF、台新全球龍頭成長主動式ETF、安聯台灣高息成長主動式ETF。目前主動式ETF已經見到八檔、參與ETF市場的發行商也來到21家。

據了解，中信ARK創新主動式ETF的海外投資顧問為ARK Investment Management, LCC，保管銀行為第一銀行、以新台幣計價、風險報酬等級為RR4、經理人為唐祖蔭、並無績效指標、收益分配為年配息制 ，並於每年12月評價，預計首次收益分配評價日2025年12月31日。

至於費用率部分，中信ARK創新主動式ETF的經理費及保管費採用累進制，也就是與國內規模最大一檔-元大台灣50（0050）的新費用率計算模式一樣，經理費部分，新台幣100億（含）以下之部分收1.00%、新台幣逾100億（不含）~200億（含）之部分收0.90%、新台幣逾200億（不含）~300億（含）之部分收0.80%、新台幣逾300億（不含）之部分收0.70%，依規模計算總和即經理費用；保管費部分，新台幣100億（含）以下之部分收0.15%、新台幣逾100億（不含）~200億（含）之部分收0.14%、新台幣逾200億（不含）~300億（含）之部分收0.13%、新台幣逾300億（不含）之部分收0.12%，依規模計算總和，即保管費用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。