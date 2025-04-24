0050將以4倍進行分割 分割後股價18日揭曉

國內規模最大的元大台灣50 ETF （0050），今日召開受益人大會以94.2%的贊成率通過分割議案，預計採4倍進行分割，並將在6月11日至17日暫停交易，自6月18日起恢復交易、申購、借券與過戶。

0050分割議案通過後，依規定以受益人會議，即今日的基金淨值為基準，計算回到發行價 36.98 元以上之最大整數分割倍數預計為4倍，未來每股淨值將除以 4、投資人持有股數將乘以 4，總資產價值不變。實際分割倍數將於5月 14日正式公告，並以6月11日淨值進行分割，對此元大投信也指出，18日恢復交易後，投資人可於證券 APP 查詢分割後股價及股數。

元大投信表示，0050 自 2003 年掛牌以來已是國人長期投資、資產配置重要核心標的，在淨值反映台股市值成長而持續上漲下，適時進行分割使交易價格回歸市場習慣區間，有利更多年輕族群及及小資族參與 0050 投資。

在調整費用率及分割議案推動下，據集保結算所、證交所統計， 0050今(2025)年以來至4月18日當周投資人數增加 31.3 萬人、至4月23日累積淨申購1303億元，3 月底定期定額戶數 35.6 萬，獲青睞程度領先其他 ETF。

元大投信建議，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，因此距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

由於近來台股因為川普關稅風暴震盪劇烈，對此元大投信亦同時提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。但相對，市場出現顯著修正之際，亦是著眼台灣權值股營運韌性，評估於相對低點加碼的較佳機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。