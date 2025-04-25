0050分割1拆4！網憂「籌碼會更亂」還點名006208挫咧等

元大台灣50（0050）ETF自2月中啟動分割計畫後，24日正式透過書面方式召開受益人會議，最終以高達94.2%的贊成率通過分割案。根據公告內容，0050將進行四倍分割，未來每股淨值預計回落至接近最初發行價新台幣36.98元，讓不少小資族有望「用銅板價入手國民ETF」。PTT網友熱議「分割後股價走勢」，其他人直言「籌碼會更亂」，也有人點名006208「再不分割恐怕要被賣光了」。

元大投信24日透過書面方式召開0050受益人會議，正式通過分割案，預計以4倍進行分割。以0050今天收盤股價161.9元為例，原本持有1張的投資人，將變成持有4張，每股價格降到40.475元，總持有價值不變。由於淨值、股價下降，依目前市價估計，每張價格從約16萬元降到4萬多元，有助降低投資人入手門檻，提高流動性。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，分割案通過，0050一分為四，他好奇「究竟分割後股價會怎麼走呢？各位投資人怎麼看？」

許多網友對此抱持樂觀看法，認為分割後的價格更具吸引力，貼近新手投資人進場門檻，甚紛紛留言「大媽看到都想買」、「買一送三，讚啦」、「小資族人人都有好幾張0050」。也有網友指出，分割後有助於交易彈性與質押用途，對於資金有限的投資人來說是一大福音。

然而，有部分鄉民擔憂，ETF暫停交易一週將導致資金無法靈活調度，加上當前大盤波動劇烈，質疑此時分割恐成「關門操作」，風險更高。有網友直言「六月這波太刺激」、「誰敢現在進場」、「怕川普再發飆，拆了也是白拆」、「又在收割韭菜了」。

0050是國內最老牌、也是目前規模最大的ETF，根據證交所統計，0050最新資產規模為4833億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。