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永豐投信：關稅主導波動 布局投資等級債投資價值浮現

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

川普關稅風暴拖累美國及全球股市，讓景氣衰退疑慮持續升溫。市場解讀川普此舉是希望透過景氣降溫，引導聯準會降息。美國目前國債高築，壓縮了川普政府的政策空間，預期倘若創造「人為衰退」，搭配聯準會降息，則市場利率可望大幅走低，屆時將降低美國政府的利息支出負擔。此外，唯有降低國債利息支出、改善財政赤字，才可為後續的減稅措施提供政策空間。

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00836B）經理人林永祥認為，針對景氣衰退風險升高，並且受利率影響之環境下，10年期以上的投資等級債成為有利的資產之一，能夠提供三大利基。第一利基為，10年期以上存續期間相對較長，對利率敏感度較高，更能受惠利率下行。第二利基顯示，目前市場公債殖利率相對年初走低，高評級的企業債券能提供更高的殖利率。第三利基則是，高評等債券的發行企業規模更大、體質相對穩健，相較於非投資等級債等資產，也較有機會能夠抵禦景氣下行的風險。

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金金成分債涵蓋金融、科技、醫療、通訊等多個產業，且信用評級為 A 級投資等級。隨著美國衰退風險增高，導致非投等債違約風險上升，而目前發行投等債之企業的償債能力未出現明顯變化，能夠較好抵禦景氣下行的違約風險。歷史數據顯示，高評等債券在當前類似環境下展現出更高投資價值，此時選擇美元投資等級債 ETF價格更有表現機會。在經濟前景不確定性加大的背景下，建議投資人此時應優先布局10年期以上投資等級債，把握經濟下行的債市多頭機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 景氣

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