00905+00982B穩中求勝…1萬元3種配置法！股魚：不靠運氣靠配置！

最近全球股市真的超級動盪！川普一個關稅戰就讓全球股債市場雞飛狗跳，不少投資人都在問：「2025年到底該怎麼投資才安全？」別擔心，股魚分享最夯的投資策略，讓你在市場動盪中依然能穩穩賺錢...

債券ETF成為2025年最夯投資標的！原因超乎你想像

你有發現嗎？最近大家都在瘋債券ETF...為什麼呢？

因為市場都在傳美國聯準會可能要開始降息了，這個消息一出，整個投資市場都跟著沸騰起來。

特別是那些投資老手們，都紛紛開始布局債券ETF，畢竟股債平衡可是穩賺不賠的致勝關鍵啊。

但是問題來了，那麼多債券ETF，要怎麼挑才對呢？

理財達人分享：挑選債券ETF的超實用密技

股魚老師分享了一個超實用的小撇步：「要挑債券ETF，就要看最近發行的！」為什麼？因為現在正是升息循環的高點，這時候發行的債券產品殖利率都特別香！

舉個例子，像是市場上超熱門的國泰10Y+金融債（00933B）和群益ESG投等債20+（00937B），票面利率都超過4.5%，完全不輸股票的報酬率呢！

最新債券ETF新寵兒：00982B的超強優勢大公開

股魚老師特別推薦最近新發行的FT投資級公司債（00982B），這支ETF簡直是債券界的超級新星！為什麼這麼說？因為它不只票面利率高達5.51%，殖利率更是來到驚人的6.15%！

而且00982B的信用評級是BBB級以上的投資級債券，這代表什麼？就是違約風險超低，讓你投資時可以睡得特別安穩！

小資族必看：股債配置這樣做最聰明

說到長期投資，很多小資族都會問：「我每個月只能投資一萬元，要怎麼配置才對？」股魚老師就用最簡單的方式教大家：可以考慮用00905搭配00982B，根據自己的風險承受度來做配置。

如果你是年輕人，可以考慮把全部資金投入股市，用00905來衝高報酬；如果你比較保守，也可以選擇股債各半的配置方式。但最推薦的是七三配置法，就是股市七成、債市三成，這樣既能追求報酬，又能降低風險。

股魚老師以00905與00982B作為股債標的為例：

以一萬元作為定期定額投資金額來分配股與債比例，最常見為三種類型，全梭哈、一半一半及七三比。

1.全梭哈:將一萬元全投入股市

以00905來說，年化報酬率就有13.1%，這樣的投資者適合年輕人，因為可以承受風險的復原期較長，因而適合重押股市。

2.一半一半：年化報酬率則約7.85%

3.七三比：股市七成債市三成的比例配置

採用00905為主搭配00982B降波動，年化報酬率則推估有9.95%

股魚最後也提醒，無論你選擇怎樣的投資組合，最重要的是要用定期定額的方式投資。這樣不只可以分散風險，還能培養良好的投資習慣；記住，投資不是比誰賺得多，而是要找到最適合自己的方式！

現在全球經濟雖然動盪，但只要掌握正確的投資策略，照樣能在市場中穩穩賺錢。趕快實踐股魚老師的投資技巧，讓你的荷包越來越滿！

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