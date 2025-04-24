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崩盤時為何不鼓吹大家解定存撿便宜？竹軒：因為我沒錢！

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
「為什麼我沒在崩盤時進場撿便宜？因為我沒錢。這答案夠真實了吧」。本報資料照片
「為什麼我沒在崩盤時進場撿便宜？因為我沒錢。這答案夠真實了吧」。本報資料照片

很多朋友很好奇為什麼我沒像其他網紅達人一樣，不停宣稱在這次崩盤中不斷解定存撿便宜？


因為我沒錢

這個答案夠簡單了吧...

重點是為什麼我沒錢，這個應該你會想知道...

1.我是奶爸，沒有什麼穩定收入。這個是廢話，大家都知道。

2.我不知道它會崩盤大跌。我不是那些神人達人，可以準確預知哪天會崩盤，所以沒法子像他們可以那樣風騷操作。

所以我不信他們？信拉！那次不信！全世界都知道我們台灣盛產股神了，想當年（約莫2016年）某個投資社團，裡面就聚集花蓮股神，中壢股聖，淡水股王，股神四少等等，天天發文互捧好不熱鬧，後來到哪裡去？我也不知道了，大概得道升天，不再眷戀塵世一切了。

3.我是資產配置者，並且是所謂的ALL IN策略，我配置上除了影片節目常講的以外，還有急救金與備用金。但這兩個都不是為了拿來撿便宜，而是為了我家庭的配置。所以股市大跌，我也不會拿來使用。

萬一萬一像2008年那樣，如果我搬來投入，之後無薪假來臨，股市還繼續下跌那怎麼辦？我可以吃土喝西北風，但老婆女兒呢？所以我不會挪用急用金與備用金。

這也是為什麼我比較能承受抵抗崩盤的原因之ㄧ。

節目上比較不會討論到我的急用金與備用金，因為這樣報酬不好看，會沒流量。通常都被省略不談，但其實配置來說這很重要。

4.因為我沒法預測高低點能力，所以我也不會預留什麼崩盤時再來撿便宜的資金。這如同我在幾個影片節目有說過，怎麼2017年70元的0050你認為高點很貴？2025年150元你就認為便宜了？

節目沒仔細說明的是時間成本和機會成本問題。

預留保留資金顯然就不是全部投入，並且本身就有擇時意識，白的來說就是留錢等撿便宜。

但萬一崩盤都沒來，或是像那樣崩到150元也沒當年70元低，這樣投入真的有賺嗎？我都還沒算上這八年間的股息。

最後就是我一直在說的，我投資理財是為了生活，而不是干擾我的生活，天天隨時注意是否崩盤，配息是否比較多？或是K線什麼80要賣了，20要買之類，那違背我的初衷，不是我理財投資的目的。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50

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