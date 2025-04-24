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贊成率94.2%！0050分割議案通過、預計1拆4

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國內規模最大ETF元大台灣50（0050）分割議案，於24日以贊成率94.2% 通過，未來預計以4倍進行分割，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。圖／AI生成
國內規模最大ETF元大台灣50（0050）分割議案，於24日以贊成率94.2% 通過，未來預計以4倍進行分割，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。圖／AI生成

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）分割議案，於24日以贊成率94.2% 通過，未來預計以4倍進行分割，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。

0050分割議案通過後，依規定以受益人會議（4月24日）淨值為基準，計算回到發行價36.98元以上之最大整數分割倍數預計為4倍，未來每股淨值將除以4、投資人持有股數將乘以4，總資產價值不變。實際分割倍數將於5月14日正式公告，後續於6月11日至6月17日暫停交易，以6月11日淨值進行分割，6月18日恢復交易後，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。

元大投信表示，0050自2003年掛牌以來已是國人長期投資、資產配置重要核心標的，在淨值反映台股市值成長而持續上漲下，適時進行分割使交易價格回歸市場習慣區間，有利更多年輕族群及小資族參與0050投資。

在調整費用率及分割議案推動下，據集保結算所、證交所統計，0050今年以來至4月18日當周投資人數增加31.3萬人、至4月23日累積淨申購1,303億元，3月底定期定額戶數35.6萬，獲青睞程度領先其他ETF。

元大投信持續建議，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，因此距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

同時提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。但相對，市場出現顯著修正之際，亦是著眼台灣權值股營運韌性，評估於相對低點加碼的較佳機會。

0050 執行分割預計時程
0050 執行分割預計時程

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 台股 市值型

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