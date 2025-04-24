川普態度千變股市震！00945B連10配、債息每月入帳成亂世收息選擇

美國前總統川普近日一改過往強硬姿態，針對中國關稅鬆口「不一定要課145%高關稅」，此舉讓全球市場一陣錯愕後，隨即強彈。川普的態度轉折，某種程度上透露出貿易戰「有喊有收」的政治性操作空間，市場也逐漸開始解讀：真正的關鍵不在政策聲量，而是資產配置是否穩健抗波動。

因此越來越多投資人將目光轉向具備高息、抗震、波動可控特性標的，法人建議，此時可聚焦殖利率與票面利率具吸引力、且違約風險相對可控的非投等債ETF。

主打「穩定配息、波動可控」凱基美國非投等債（00945B）透過縮短存續期間降低利率敏感度，並剔除CCC評級等高違約風險債券，即使為非投資等級債，仍能兼顧收益與風險管理，為震盪市中難得的穩健收益選擇。

00945B自2024年7月掛牌至2025年4月，00945B已連續配息10次，配息金額多數落在0.10～0.102元之間，年化配息率高近8.0%。

對於偏好現金流的投資人來說，目前價格壓回正是分批布局的好時機，債券相對較能配發穩定的息，便宜時反而更該要勇敢買進。想提高整體殖利率，這波回檔不妨小步進場，為未來多留一份息收彈性。

優點

風險

00945B屬非投資等級債，雖已排除CCC級高風險標的，但信用風險仍高於投資級債，遇景氣下行或企業體質惡化時，違約率恐升高。此外，ETF屬美元計價，需留意匯率波動與長期流動性維持的穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。