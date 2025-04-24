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穩定收益高評級債券 為投資增添底氣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華銀優利ETF傘型基金。(資料來源：大華銀投信)
大華銀優利ETF傘型基金。(資料來源：大華銀投信)

金融亂世，鎖定優質收益才能抗震盪！自從美國總統川普發起關稅戰，美債殖利率不降反升，一度逼近4.5%。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，雖然市場情緒不佳，但美國公債過去尚未發生過違約風險，因此被視為無信用風險的金融資產，債信地位穩固。面臨關稅戰帶來的市場震盪，郭修誠建議投資人首選能提供穩定收益的高評級債券，為投資增添底氣。

看準投資人對於優質收益的需求，大華銀投信即日起至周五(4月25日)募集大華銀優利ETF傘型基金，旗下包含華優利美公債20(00983B)與大華優利美A債15(00984B)。

郭修誠分析，美國公債目前的發行總額已經超過26兆美元，其中約67%由美國聯準會、共同基金、金融機構、政府機關、退休基金等美國境內資金持有。其餘34%則由各國政府及央行等海外資金持有，作為外匯存底、擔任各國央行進行公開市場操作，調節該國匯率的主要工具。他說明，美國公債作為全球流動性最高的資產，不僅過去從未有違約紀錄，更屬於大到不能倒的資產，投資安全性無庸置疑，投資人無須過度擔憂。

不過，近期政策風向難測，市場波動程度拉高，郭修誠建議，投資人在資產組合中，應強化配置可提供穩定優息的資產，例如長天期美國公債與投資信評A以上的投資等級債。這類債券不僅幾乎無違約風險，能提供相對穩定的息收，拉長時間亦更有賺取資本利得機會。

郭修誠表示，雖然關稅政策使經濟前景充滿不確定性，聯準會主席鮑爾目前更表明觀望的立場。但目前聯準會貨幣政策仍處於降息週期中，只是本輪降息節奏可能與1995年、2019年的緩降息相似，也就是降息步調相對緩慢、幅度也相對要小。，布局於長天期債券不僅能期待放大資本利得空間，在持有期間也能領取債息收入。這次募集的00983B與00984B在追蹤指數的篩選流程中，不僅鎖定高信評，更是透過優化票息選債流程，鎖定票面利率較高的債券，讓投資人的債息收入相對穩健。

郭修誠以華優利美A債15(00984B)說明，鎖定平均信評在A以上的公司債，並且篩選票面利率最高的前20%債券，並且會跟隨市況動態調整，逢低加碼提升投組殖利率，雙雙提升票面利率與殖利率。

大華優利美公債20(00983B)配置到期日在20年以上的美國公債，不僅投資組合票面利率高於市場長天期美債平均值，更會透過優息調整機制，加碼高息收公債，不僅利息收入較高，亦有資本利得機會。00983B與00984B募集只到4月25日，發行價為15元，設計為月配息機制，目標是是幫助投資人穿越金融亂世，降低投資風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 殖利率 美國公債 美國聯準會 降息

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