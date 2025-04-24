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00919成分股「30變40檔」怎辦有持股要調整嗎？專家：抱牢睡好…沒差

聯合新聞網／ 趣 講 股
00919重大調整4/30上路！成份股從30檔擴增至40檔、單一持股上限放寬至15%，強化配息穩定性，但也引發「分散過頭」疑慮。中央社
00919重大調整4/30上路！成份股從30檔擴增至40檔、單一持股上限放寬至15%，強化配息穩定性，但也引發「分散過頭」疑慮。中央社

基金規模超過3380億元、基金受益人數、資產成長速度都堪稱高股息ETF第一名的00919，宣布已經獲得金管會的同意，將在4月30日實施新的編製規則，最大的改變莫過於現有的30支成份股，將增加為40支，這樣是好？還是壞？00919還有哪些改變值得廣大投資人該注意？

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首先，成份股增加了三分之一，對投資人的優點是：

一、可以買進更多的高配息個股，有助於配息的穩定性

二、成份股增加了，基金的淨值、股價的波動性就相對平緩一些

對整體股市的好處是，可以避免00919未來日益成長的數千億元資金進出股市時，買賣較少的成份股而造成太大的股價波動（所以也可能是應主管機關的要求才改的喔！），以及更多好的高殖利率個股（例如本益比偏低的營建股）可以有出頭天。

但是00919增加成份股後的最大缺點就是，籃子裡放了太多雞蛋，會被認為好的個股不夠集中，投資績效無法拉高。

單一持股比重放寬到15％

為了消除投資人的這個疑慮，00919也同步放寬了「單一個股權重上限由10%調升至15%」的規則，等於現有前幾大的聯電、長榮、聯發科等持股比重都可能獲得再加碼。

然而，這項新增加的規則又會抵觸了前述的優點二，所以00919又新增加「前五大成分股權重總和不得超過65%」的規則，因此5月1日以後的00919最多只會有聯電、長榮、聯發科、中信金這前四大成份股的持股比重會買到15％而已。

抱牢、睡好 沒差

投資人看到這裡，是不是會覺得頭昏了？其實大家也別想太多，因為現有的00919前十大成份股的持股比重，合計就也已經達到約70％的比重，持股比重不到1％的成份股數量（8檔），則是占了30檔中的27％左右，所以以後就算是成份股增加到40檔，00919的資金仍然會集中在排名前面10～15名的個股，後面增加的個股可以直接忽略，長期投資人一樣抱牢、睡好就行了。

00919新制上路，成份股擴增、權重調整，看似複雜，其實核心沒變！資金依舊集中前十大持股，配息穩、波動小，「抱牢睡好」不變。圖：AI生成
00919新制上路，成份股擴增、權重調整，看似複雜，其實核心沒變！資金依舊集中前十大持股，配息穩、波動小，「抱牢睡好」不變。圖：AI生成

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