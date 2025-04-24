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00919成分股「30變40檔」怎辦有持股要調整嗎？專家：抱牢睡好…沒差
基金規模超過3380億元、基金受益人數、資產成長速度都堪稱高股息ETF第一名的00919，宣布已經獲得金管會的同意，將在4月30日實施新的編製規則，最大的改變莫過於現有的30支成份股，將增加為40支，這樣是好？還是壞？00919還有哪些改變值得廣大投資人該注意？
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首先，成份股增加了三分之一，對投資人的優點是：
一、可以買進更多的高配息個股，有助於配息的穩定性
二、成份股增加了，基金的淨值、股價的波動性就相對平緩一些
對整體股市的好處是，可以避免00919未來日益成長的數千億元資金進出股市時，買賣較少的成份股而造成太大的股價波動（所以也可能是應主管機關的要求才改的喔！），以及更多好的高殖利率個股（例如本益比偏低的營建股）可以有出頭天。
但是00919增加成份股後的最大缺點就是，籃子裡放了太多雞蛋，會被認為好的個股不夠集中，投資績效無法拉高。
單一持股比重放寬到15％
為了消除投資人的這個疑慮，00919也同步放寬了「單一個股權重上限由10%調升至15%」的規則，等於現有前幾大的聯電、長榮、聯發科等持股比重都可能獲得再加碼。
然而，這項新增加的規則又會抵觸了前述的優點二，所以00919又新增加「前五大成分股權重總和不得超過65%」的規則，因此5月1日以後的00919最多只會有聯電、長榮、聯發科、中信金這前四大成份股的持股比重會買到15％而已。
抱牢、睡好 沒差
投資人看到這裡，是不是會覺得頭昏了？其實大家也別想太多，因為現有的00919前十大成份股的持股比重，合計就也已經達到約70％的比重，持股比重不到1％的成份股數量（8檔），則是占了30檔中的27％左右，所以以後就算是成份股增加到40檔，00919的資金仍然會集中在排名前面10～15名的個股，後面增加的個股可以直接忽略，長期投資人一樣抱牢、睡好就行了。
◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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