台股歷次單日大漲700點 後市漲相佳 這類ETF攻守兼備

受美中關稅戰可望緩解，市場氣氛轉趨樂觀，大盤23日大漲845.71點，創台股史上單日第二大漲點、及盤中第三大漲點；根據群益投信台股主動ETF團隊統計資料顯示，台股有史以來，大盤單日漲點700點以上共有4次，統計前3次大盤後5日、10日、15日、30日、45日上漲機率為百分百，平均漲幅表現分別為2.67%、5.36%、5.41%、6.74%、8.75%，不但正報酬，且平均漲幅逐漸向上表現亮麗。

市場法人建議，現階段全球市場高檔震盪，在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，雖然美中關稅戰可望獲得緩解，加上先前美國暫緩實施對等關稅90天，市場暫時鬆一口氣，但川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，連帶供應鏈布局與股市表現都深受牽連，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。

群益投信台股主動式ETF團隊舉例說明，大盤在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等，因此，在投資組合中納入台股主動式ETF能協助投資人減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，大盤本益比已修正來到14.7倍相對合理評價，加上台股企業獲利仍持續上揚，整體來看，全球景氣仍屬有撐，長多格局仍可期。

陳沅易強調，台灣企業在生產鏈的調度與佈局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，跌深的老AI 股價值已浮現，資產配置方面，科技股的權重應開始增加，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待。 史上大盤單日漲700點以上台股後市平均表現。（資料來源:CMONEY、2025/4/23）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。