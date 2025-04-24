川普「恐怖情人」一人發言全球震盪！00878搭00725B安定配對成護心符

美國總統川普對等關稅引爆「人造熊市」，近期又釋出美中關稅戰有望降溫訊號，股市應聲強彈，彷彿在跟全球股民談戀愛，一句話就讓人牽掛，擾動心弦。國泰投信指出，在過去幾年來，投資人最關注的莫過於聯準會（FED）貨幣政策，但如今就連聯準會也要靜待川普臉色，就像面對陰晴不定的恐怖情人，股民要學會保護自己，在資產上要進行股債配置，例如國泰永續高股息（00878）及國泰投資級公司債（00725B）都是季配息機制，可望運用股債息作為下檔防護手段。

00878被封為「國民ETF」，顧名思義是受到廣大股民喜愛，根據集保結算所統計，截至4月18日受益人數逾172萬人，顯見在台股因川普關稅大刀揮砍下，更多投資人趁機湧入00878。究竟為何是投入這檔ETF？00878基金經理人游日傑表示，這可從成分股說起，00878產業布局均衡，觀察近3次國安基金公開的護盤買股名單，大多是集中在金融、電子、傳產行業的大型股，例如聯發科、中信金、元大、兆豐金、國泰金、統一、廣達、富邦金及第一金等，上述9檔皆是00878的成分股，截至3/31合計權重達28%，或許也有望成為這波國安基金護盤的潛在進場標的。

游日傑補充，00878成分股含有電信股、金融股及食品股，這些類股主要為民生內需，在4月的震盪中較為抗跌，且由於大型股資訊較透明，容易了解公司營運狀況及業績走向，可減少股民受傷機會，值得一提的是，金融股向來以股息為人津津樂道，5、6月股東會旺季來臨，這也有望挹注00878的配息實力，難怪00878成為存股族、退休族的心頭好。

針對債市投資機會，00725B基金經理人李育齡則表示，美債利率近期波動劇烈，反映川普關稅政策的不確定性，但債券依然有其抗震特性，美債在本月初時展現避險屬性，買盤湧入，雖後續美國10年期公債殖利率上揚，但壓力可能來自於股市面臨劇烈震盪，部分投資人賣出債券籌措資金或槓桿爆倉等，因此短期出現大量流動性需求，但川普政府4/9推遲多國對等關稅90天，市場對美債的憂慮與不確定性暫時有所舒緩，美債利率自4/14起有止穩現象。

李育齡表示，川普上任後關稅政策不確定性升溫，促使信用利差有所發散，但整體利差仍屬疫後低點，雖聯準會已於去年9月啟動降息政策，但目前降息幅度仍大幅小於2022年開啟之激進式升息循環，投等債收益率還在歷史高點，建議現階段可配置違約率低的高品質債券，以逸待勞靜待川普關稅風波過去。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。