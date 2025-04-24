00878四月增加30張…默默撿了不少！阿愷：拿到00919股息全部再投入
2025年4月新增...
00878×30張：576,117
最近股市的表現真的有點慘，但我反而趁這段時間默默撿了不少00878。
剛好00919這個配的10萬股息，全部再投入！
今年的重心會放在00878，只要有閒錢，就繼續加碼、持續買進。
「市場在跌沒關係，紀律不能跌。」跌越多，越是累積未來收割的本錢。
◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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