00878四月增加30張…默默撿了不少！阿愷：拿到00919股息全部再投入

2025年4月新增...

00878×30張：576,117

最近股市的表現真的有點慘，但我反而趁這段時間默默撿了不少00878。

剛好00919這個配的10萬股息，全部再投入！

今年的重心會放在00878，只要有閒錢，就繼續加碼、持續買進。

「市場在跌沒關係，紀律不能跌。」跌越多，越是累積未來收割的本錢。

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