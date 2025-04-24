關稅主導波動 10年以上投等債三大利基
美國總統川普關稅風暴拖累美國及全球股市，讓景氣衰退疑慮持續升溫。市場解讀川普此舉是希望透過景氣降溫，引導聯準會降息。美國目前國債高築，壓縮川普政府的政策空間，預期倘若創造「人為衰退」，搭配聯準會降息，則市場利率可望大幅走低，屆時將降低美國政府的利息支出負擔。此外，唯有降低國債利息支出、改善財政赤字，才可為後續的減稅措施提供政策空間。
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF（00836B）經理人林永祥認為，針對景氣衰退風險升高，並且受利率影響環境下，10年期以上的投資等級債成為有利的資產之一，能夠提供三大利基。第一利基為10年期以上存續期間相對較長，對利率敏感度較高，更能受惠利率下行；第二利基是目前市場公債殖利率相對年初走低，高評級的企業債券能提供更高的殖利率；第三利基乃高評等債券的發行企業規模更大、體質相對穩健，相較於非投資等級債等資產，較有機會能夠抵禦景氣下行風險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言