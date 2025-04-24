關稅主導波動 10年以上投等債三大利基

美國總統川普關稅風暴拖累美國及全球股市，讓景氣衰退疑慮持續升溫。市場解讀川普此舉是希望透過景氣降溫，引導聯準會降息。美國目前國債高築，壓縮川普政府的政策空間，預期倘若創造「人為衰退」，搭配聯準會降息，則市場利率可望大幅走低，屆時將降低美國政府的利息支出負擔。此外，唯有降低國債利息支出、改善財政赤字，才可為後續的減稅措施提供政策空間。

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF（00836B）經理人林永祥認為，針對景氣衰退風險升高，並且受利率影響環境下，10年期以上的投資等級債成為有利的資產之一，能夠提供三大利基。第一利基為10年期以上存續期間相對較長，對利率敏感度較高，更能受惠利率下行；第二利基是目前市場公債殖利率相對年初走低，高評級的企業債券能提供更高的殖利率；第三利基乃高評等債券的發行企業規模更大、體質相對穩健，相較於非投資等級債等資產，較有機會能夠抵禦景氣下行風險。

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