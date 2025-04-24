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高息不穩、債市震盪！00950B走中庸之道…美債跳車後的新選擇？

聯合新聞網／ 綜合報導
股債大震盪！00950B持有300檔A級公司債，中天期抗波動、穩定領息。中央社
股債大震盪！00950B持有300檔A級公司債，中天期抗波動、穩定領息。中央社

美國總統川普不僅擾動政局，也讓投資市場再起波瀾。近期他頻拋「關稅戰」言論，從高額關稅、統一稅率到延後執行，接連轉向的不確定性讓美股震盪，也促使投資人從原先倚賴美債的避險部位，轉向尋找替代方案。

在這波撤出台債資金尋找落腳處的過程中，一檔主打「A級公司債」、月配的債券ETF...凱基A級公司債ETF（00950B），逐漸受到市場青睞。

00950B自掛牌以來已連續配息六次，單位配息約0.08元，當期殖利率約在0.52%至0.55%之間，年化配息率達5.7%。在高股息ETF下修配息的氛圍中，穩守6%附近，成為不少收息型投資人的平衡選擇。

截至4月中旬，00950B持債數量已擴至300檔，納入票息率4.5%以上標的，平均票面利率高達6.32%，存續期間約11年，信用評等為A級，展現「收益與風險控制並重」策略。對於想避開利率劇烈波動、尋求穩定債息的投資人，這類中天期債券ETF提供了「穩健、不中斷」的配置解方。

調查顯示，近六成台灣投資人偏好穩定配息資產，特別是30至50歲與中高齡族群，對這類「中間路線」產品接受度正快速升溫。

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根據公告，00950B即將進行第七次配息，每單位預計配發0.076元，除息日為5月5日，最後買進日為5月2日，預計5月28日發放。

在川普政策未明、FED利率走向仍未明朗之際，具高信用、月月配息的00950B，或許正是資金撤出美債後的「穩中求利」選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00950B凱基A級公司債 債券ETF 川普 關稅 降息

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