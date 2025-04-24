小資族股債配置？00905、00982B組合曝光 股魚教你怎麼配

絕多數投資人對資產配置沒有太多概念，因為不知道究竟怎麼樣的配置比例最完善？股魚老師在新一期的《投資嗨什麼》提及，一般投資分為兩個邏輯，市值型投資及債券型投資，也就是所謂的股債配置。特別是在全球經濟動盪造成股債市波動時，股債平衡配置顯得格外重要。

避免股市震盪！股債配置是關鍵

進入投資市場前，必先理解投資必然有其風險，如何降低風險所帶來的震撼，持續蹲點等待下一波高點機會，是長期投資者的心法。

尤其今（2025）年以來，全球經濟局面隨著川普關稅貿易戰，出現種種不確定性，造成股市大震盪，因而如何避險就是一門大學問！常說波動的開始，就是創造進場的機會，股市修正讓「股債配置」策略重新回到投資人視野，究竟股市與債市要怎麼配置最恰當？

影片中，股魚老師提及許多網友會糾結在同樣一筆錢，放在股市與債市所帶來的報酬率差異大，為什麼要傻傻放在債市呢？當數據回報的高利率背後也隱藏著高風險，因此適當的股債配置很重要！

小資族股債配置怎操作？股魚老師試算給你看

股魚老師以00905與00982B作為股債標的來解釋，再以一萬元作為定期定額投資金額來分配股與債比例，最常見為三種類型，全梭哈、一半一半及七三比。

全梭哈

所謂的全梭哈（All in）就是將一萬元全投入股市，以00905來說，年化報酬率就有13.1%，這樣的投資者適合年輕人，因為可以承受風險的復原期較長，因而適合重押股市。

一半一半

如字面意思將一萬元分成兩等份配置在股市與債市中，年化報酬率則約7.85%。

七三比

隨著家庭負擔比例增加，股魚更建議多數人採取股市七成債市三成的比例配置，採用00905為主搭配00982B降波動，年化報酬率則推估有9.95%。

無論投資人如何做股債配置，股魚老師都笑著說總比放在銀行的利息好得多。回看今年來的全球股市震盪，股債配置確實是避險的一步棋，老話一句，投資有風險無論股、債如何分配比例，還是取決於投資人的閒置資金多寡而定！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。