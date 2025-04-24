快訊

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

MLB／大谷翔平敲當爸首安但得點圈2支0 道奇2連敗小熊

小資族股債配置？00905、00982B組合曝光 股魚教你怎麼配

聯合新聞網／ 綜合報導
00905、00982B這樣配：年輕人、家庭族群都適用。圖／聯合報系資料庫
00905、00982B這樣配：年輕人、家庭族群都適用。圖／聯合報系資料庫

絕多數投資人對資產配置沒有太多概念，因為不知道究竟怎麼樣的配置比例最完善？股魚老師在新一期的《投資嗨什麼》提及，一般投資分為兩個邏輯，市值型投資及債券型投資，也就是所謂的股債配置。特別是在全球經濟動盪造成股債市波動時，股債平衡配置顯得格外重要。

避免股市震盪！股債配置是關鍵

進入投資市場前，必先理解投資必然有其風險，如何降低風險所帶來的震撼，持續蹲點等待下一波高點機會，是長期投資者的心法。

尤其今（2025）年以來，全球經濟局面隨著川普關稅貿易戰，出現種種不確定性，造成股市大震盪，因而如何避險就是一門大學問！常說波動的開始，就是創造進場的機會，股市修正讓「股債配置」策略重新回到投資人視野，究竟股市與債市要怎麼配置最恰當？

影片中，股魚老師提及許多網友會糾結在同樣一筆錢，放在股市與債市所帶來的報酬率差異大，為什麼要傻傻放在債市呢？當數據回報的高利率背後也隱藏著高風險，因此適當的股債配置很重要！

小資族股債配置怎操作？股魚老師試算給你看

股魚老師以00905與00982B作為股債標的來解釋，再以一萬元作為定期定額投資金額來分配股與債比例，最常見為三種類型，全梭哈、一半一半及七三比。

全梭哈

所謂的全梭哈（All in）就是將一萬元全投入股市，以00905來說，年化報酬率就有13.1%，這樣的投資者適合年輕人，因為可以承受風險的復原期較長，因而適合重押股市。

一半一半

如字面意思將一萬元分成兩等份配置在股市與債市中，年化報酬率則約7.85%。

七三比

隨著家庭負擔比例增加，股魚更建議多數人採取股市七成債市三成的比例配置，採用00905為主搭配00982B降波動，年化報酬率則推估有9.95%。

無論投資人如何做股債配置，股魚老師都笑著說總比放在銀行的利息好得多。回看今年來的全球股市震盪，股債配置確實是避險的一步棋，老話一句，投資有風險無論股、債如何分配比例，還是取決於投資人的閒置資金多寡而定！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 00982BFT投資級債20+ 報酬率 市值型 避險

相關新聞

高息不穩、債市震盪！00950B走中庸之道…美債跳車後的新選擇？

美國總統川普不僅擾動政局，也讓投資市場再起波瀾。近期他頻拋「關稅戰」言論，從高額關稅、統一稅率到延後執行，接連轉向的不確定性讓美股震盪，也促使投資人從原先倚賴美債的避險部位，轉向尋找替代方案。

小資族股債配置？00905、00982B組合曝光 股魚教你怎麼配

絕多數投資人對資產配置沒有太多概念，因為不知道究竟怎麼樣的配置比例最完善？股魚老師在新一期的《投資嗨什麼》提及，一般投資分為兩個邏輯，市值型投資及債券型投資，也就是所謂的股債配置。特別是在全球經濟動盪

009805「電力亮點」AI與台積電都靠它！小童：沒業配…是值得參考的投資標的

最近川普關稅戰打得沸沸揚揚，一下說要課徵高額關稅，一下又說要延後執行、改成統一稅率，在這短短的時間裡一直更改，也讓我在前段時間的交易決策不斷修正... 不過不論是高額關稅或是統一關稅，其實川普他

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

美國電力明星產業ETF全攻略 新光美國電力基建ETF4月24日開募

隨著美國總統川普對中國大陸關稅服軟，中美貿易緊張關係緩和，全球風險資產暫獲喘息，不少美股出現反彈，唯市場分析師提醒，川普...

00878將在5月公布配息…有機會調降？阿愷：合理的年化殖利率5至7％

五月00878即將公布配息。 我認為這次仍有機會調降配息，不過，只要平均有5%～7%，對我來說都還在合理預期內。 這兩年，高股息ETF的爆發性漲幅和穩定的配息，讓很多人習慣了年化殖利率10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。