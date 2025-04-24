009805「電力亮點」AI與台積電都靠它！小童：沒業配…是值得參考的投資標的

最近川普關稅戰打得沸沸揚揚，一下說要課徵高額關稅，一下又說要延後執行、改成統一稅率，在這短短的時間裡一直更改，也讓我在前段時間的交易決策不斷修正...

不過不論是高額關稅或是統一關稅，其實川普他背後打的如意算盤，就是為了讓美國再次強大、實現「美國製造」。

而這樣的一個關稅政策，也讓不少企業為了避開高額稅率，紛紛計劃開始前往美國設廠投資，包括我們的護國神山台積電也是。

那企業、工廠，甚至製造業變多的話，美國本土的什麼需求會變多？那就是「電」！不論AI伺服器、台積電晶圓廠，到各種製造業的計畫性投入，其實通通都離不開電，而且是非常大量的電。

那這時候如果有一檔ETF，它說它能夠吃到整個美國的上中下游電力產業，而且還給你季季配息，那你說吸不吸引人？搭不搭得上趨勢？

因此今天我們要來分析的是，即將新募集發行的：新光美國電力基建（009805）來看看這檔標的值不值得投資吧！

基本資訊

先來看一下基本資料的部分

009805計劃在4/24開始募集，而它也有與近年新發行的ETF一樣的特色，那就是10元低價發行，入手一張門檻非常低。

而經理費與管理費也不算太貴。以往我們分析的一些主題型海外股票ETF，通常合計都超過1%；但009805卻只有約0.84%，雖然也不算低，甚至在台股的ETF當中還算略高，但至少跟同類型商品相比算是非常有誠意了。

再來配息部分，他們是採「季配息」，保管銀行是台灣土地銀行。

成份股調整的話則是一年檢視兩次，可以讓投資人在這種盤勢變化快速的環境裡，做到「適時的汰弱留強」。

那汰弱留強的話，它是以什麼基準或選股邏輯去評估的呢？

首先，它會從在美國掛牌上市的電力產業去當作母體，接著再透過股利殖利率跟債務除以EBITDA（未計利息、稅、折舊與攤銷前利潤），去抓到低槓桿的穩定企業，那這樣就可以選出最後的50檔來當作最終的成份股。

其中這50檔涵蓋了：

42% 上游發電與設備 13% 中游輸電與儲存 45% 下游配電給消費者

這當中的企業也都是產業中的佼佼者...

績效表現

透過這樣的篩選，你可能會覺得電力這個剛需產業，應該沒什麼發展潛力吧？不就只是穩定而已嗎？

但我們可以看到，它的績效跟S&P500從2019年6月中到2025年2月底相比，還算是略勝一籌。

雖然不到特別驚人或特別突出，但至少「小贏也是贏」。

尤其投資要看的是「未來」，而不是過去的回測數據。

未來看點

那未來有哪些事項是我們可以特別留意的呢？

不論是台積電、蘋果或軟銀，都計劃在未來增加對美國的投資，金額高達千億美元，那投資增加的話，用電需求自然放大。

更不用說像現在的趨勢，各國都在強調什麼？沒錯，就是AI發展！

而牽涉到AI，不論是數據中心、訓練推理、晶片等，全部都會大幅增加用電需求。

就拿大家常用的ChatGPT來說，以往用Google搜尋的電量，現在用ChatGPT提問一次，耗電量是Google的300倍。

因此在未來AI不斷發展的情況下，用電的需求只會增加不會減少。這也解釋了為什麼近20年來電價幾乎都是穩定調漲，而不像油價與天然氣等能源起起落落。

因為我們早已進入「科技發展時代」，從網路泡沫開始就奠定了科技的成長趨勢，再加上現在各大車廠積極推出電動車、PHEV油電車，對油的需求減少、對電的需求放大，這又是另一個電價下檔支撐的來源。

可以看到，不論是科技產業發展、運輸工具汰換，甚至川普所提倡的「美國製造」，這些全部都離不開一件事...電。而且這個需求是持續增長的，不會減少。

尤其美國每年平均停電次數超過100次，許多電力設施已使用超過20~30年，接近美國能源部預估的壽命上限（30~40年）。

因此未來不論是更換設施，或是新增需求，都將是電力產業業績成長的動能。

老實說，我個人認為009805其實算是近期眾多新發行ETF當中第二檔我認為值得參考的投資標的。 雖然它的績效可能沒辦法特別突出，或是贏大盤多少，但至少未來幾年我認為它有機會做到「下檔有撐、產業擴大」的墊高型穩步成長。

風險提醒

切記，今天的影片不是業配，只是單純分享我個人的看法與觀點。

也請大家在投資之前，務必要先評估個人的風險承受度與投資目標，再來選擇適合自己的投資工具。

千萬不要明明追求的是高報酬卻來買這檔，或是明明要保守卻去買正2，那執行下來只會壓力很大、抱不住，或明明股價有漲，卻表現不如預期。

總之，投資交易是一段認識自我的過程，你只有了解自己，找到適合自己的策略，績效才會穩步成長。

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