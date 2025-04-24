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美國電力明星產業ETF全攻略 新光美國電力基建ETF4月24日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

隨著美國總統川普對中國大陸關稅服軟，中美貿易緊張關係緩和，全球風險資產暫獲喘息，不少美股出現反彈，唯市場分析師提醒，川普關稅戰90天後仍有諸多變數，未來幾個月內美股波動仍高，建議鎖定電力基建等美國內需經濟體投資機會，採多元分散配置，可以掌握先前績優股票遭錯殺後的反彈機會，或者透過指數追蹤方式，以被動式ETF作佈局美國電力基建題材，打造追漲抗跌的新防禦組合。

2025年以來投信募集新IPO鎖定美國，在關稅影響外銷行業下，美股投資重心由外轉內，紛紛鎖定美國公用事業、電信等內需產業型投資機會，新光投信看好美國電力基建產業，在去碳化、AI基建、氣候變遷等多項行動發展下，電力基礎建設暴增，電力企業之間併購機會也快速增加，電力股有機會成為公用事業下一波成長股，甚至啟動新一輪超級周期，成為今年美股「趨漲抗跌」的投資亮點。

主要著眼於美國電力基礎建設成長前景，兼顧電力屬公用事業具防禦投資優勢，新光投信將於24日開始募集國內第一檔100%布局純美國電力基建的ETF—新光美國電力基建ETF（009805），該檔ETF採季配息機制(每年1、4、7、10月除息)，IPO每股發行價10元，風險分類等級為RR3，預計5月13日掛牌。

根據Bloomberg統計，自4月8日川普關稅延長到90天以來，各國電力指數也紛紛強彈向上，美國電力基建指數也上揚逾7.5%；若拉長近五年期間觀察，美國電力基建指數表現更一馬當先，不僅近五年維持每年正報酬表現，近五年平均報酬亦達16.9%，明顯優於全球及其他主要國家電力指數。

新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示，今年川普關稅釀成全球股災，美股淪為重災區，美國電力基建指數同樣受到拖累，但這波美股下殺暫定義為人造熊市，美國電力基建績優股票，歷經這波評價修正後，中長期投資價值反而浮現，趁現階段美股回檔之際先進場布局，或選擇美國電力基建ETF一網打盡，正是危機入市撿鑽石價的好時機。

新光投信量化投資部主管詹佳峯指出，川普上任以來，宣布「能源緊急狀態」，加速基礎建設進程，但美國有愈來愈多汽車、家庭供暖系統、工業工程等用電暴增，加上AI融入生活與工業場景，未來五至十年內預估，美國電力缺口將持續擴大，造就電力剛性需求驅動力極強，也直接推升電價與電力相關企業的股價走勢，帶動美國電力基建ETF，中長期享有美國電價「年年漲升利」、基礎建設「設備升級利」、與美國政策「政策推進利」等3大股價成長驅動「利」。

主要國家電力指數表現。(資料來源：新光投信整理)
主要國家電力指數表現。(資料來源：新光投信整理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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