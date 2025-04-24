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00878將在5月公布配息…有機會調降？阿愷：合理的年化殖利率5至7％
五月00878即將公布配息。
我認為這次仍有機會調降配息，不過，只要平均有5%～7%，對我來說都還在合理預期內。
這兩年，高股息ETF的爆發性漲幅和穩定的配息，讓很多人習慣了年化殖利率10%...那一刻，拿到現金流的感覺，確實很爽。
但有沒有發現，這樣的報酬其實不是常態？
不論是00919、00878 還是其他高股息 ETF，它們能配得這麼高，是因為：
台股大盤的強勢
企業獲利的好轉
成分股的股價上漲
還有配息政策的調整
這些條件，不會永遠存在。
現實是：高殖利率≠永遠的高報酬
有時候高配息，只是賣股後的獲利回饋；有時候景氣正處高峰，但終究會有下行的時候。
真正長期合理的年化殖利率，大概在5%-7% 之間。你現在拿到的10%，可能只是這兩年難得的高點。
所以重點不是「這季配多少」或「年化幾%」，而是該問自己：未來如果只剩6%，你可以接受嗎？
存股的夢想是財富自由，但更需要面對現實的勇氣。
不要讓高殖利率養大的胃口，讓你失去對風險的警覺。穩穩的5%-7%，配得長久，才是真正靠得住的現金流。
做個不貪、不急的存股人，走得穩，也走得遠。
◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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