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20檔ETF 一日填息

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國總統川普表示，他從來沒有想過要解雇聯準會（Fed）主席鮑爾，市場對於聯準會獨立性遭破壞的擔憂鈍化，加上美國與日本、印度即將達成貿易協議，提振市場信心，主要股市、長天期債券市場反彈，帶旺ETF的除息行情。

根據統計，昨（23）日一共有24檔ETF進行除息，其中，共有20檔上演一日填息秀，占比約83.3%，包含元大投資級公司債（00720B）、富邦A級公司債、富邦全球投等債、富邦金融投等債、富邦美債20年、富邦特選高股息30、元大15年EM主權債、富邦科技、富邦臺灣中小、元大優息投等債、永豐台灣ESG、永豐優息存股、富邦美國特別股、元大優息美債、永豐ESG銀行債15+、富邦臺灣優質高息、元大10年IG電能債、第一金金融債10+、富邦全球非投等債、富邦入息REITs+。

尚未填息完成的則有元大高股息、元大美債1-3、富邦美債1-3年、富邦美債7-10年，其中，元大高股息單季配息殖利率3.3%，是4月除息ETF中單期配息殖利率表現最高一檔、短債部分則反應兩年期債券標售需求疲弱，加上Fed官員鷹派談話影響，短天期美債殖利率走高。

展望債券後市，國泰投信指出，非投資等級債由於信用評級較低，價格容易受到市場利率變化等因素影響而出現短期波動，且非投等債在近期股債震盪下，信用利差快速擴大，因此不具有避險效用。

根據過往歷史紀錄來看，當景氣有可能進入蕭條時，投等債體質較優，違約率與非頭等債相比之下更低，在景氣下行期間更能發揮防禦作用，表現相對穩健。

台股部分，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，由於目前股市在兩萬點以下低檔築底，等待美中釋出關稅政策細節，以及俄烏戰爭是否停戰等話題，預期股市有望谷底回升，現階段可透過定期定額、逢低加碼兩大策略，來投資台灣龍頭企業、掌握台股中長期向上趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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