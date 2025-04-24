00919成分股增至40檔

最新規模3,380億元、排行高股息ETF第三大的群益台灣精選高息（00919）更改指數編製規則，其中，最大的變化是，總成分股檔數由現行的30檔放寬至40檔，這也是繼元大高股息後再度出現增加成分股檔數的高息ETF。

群益台灣精選高息自2022年10月成立，當時規模約35億元，掛牌後搭上台股大多頭列車、加上追蹤指數精選高息股策略奏效，成立至今八季度配息平均每季配0.64元、平均單季配息殖利率2.7%，吸引買盤不斷進場，截至4月18日受益人有121萬3,130，排行第三高，也是最快達陣百萬投資人、規模最速突破3,000億元紀錄的ETF。

重量級ETF的一舉一動都牽動市場目光。據了解，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數的群益台灣精選高息再度做出編製規則異動，昨（23）日獲得金管會同意，編製規則調整將自4月30日生效。

第一，成分股檔數由30檔放寬至40檔。

第二，增加既有成分股日平均成交金額指標高於6,000萬元。

第三，單一個股權重上限由10%調升至15%，並增加前五大成分股權重總和不得超過65%的規則。

第四，仍然設有成分股調整緩衝區，排名在20名以內股票即納入成為指數成分股，既有成分股若排名在第61名之後則從指數成分股中刪除。須同時滿足至少有七檔成分股屬指數母體中發行市值前50大，且至少有20檔成分股屬指數母體中發行市值前150大限制。

據了解，群益台灣精選高息修改調整成分股從30檔擴增至40檔，單一持股比率提升至15%，再增加中大型股選樣規則，主要希望達到力求維持股息率、兼顧整體波動度、提升高息股涵蓋率、增加高息指數代表性。調整規則後，檔數變多、緩衝區變大，可望降低周轉率。修改細則內容須待台灣指數公司公告。

ETF對台股影響性與日俱增，尤其發展傾斜、胃納量、集中度、重複性、觸及法規上限考驗等等都備受關注。如今新發行ETF大多成分股都為50檔，後續是否有既有ETF跟進增加檔數，成為市場焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。