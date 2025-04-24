00708L爆量後慘跌！苦主「現買現賠」感嘆：人多的地方不要去

金價22日一度衝破每盎司3500美元創下新高，激勵期元大S&P黃金正2（00708L）單日爆出1.75萬張天量，不少投資人興沖沖進場追高，怎料23日黃金價格卻反手回跌，ETF早盤重挫近7%，PTT網友哀號連連直呼「現買現賠，真的是人多的地方不要去」。

這波黃金熱潮源自於市場避險情緒攀升，加上網路瘋傳「賣股買金」、「股票跌黃金漲」的話題，吸引大批散戶轉戰黃金ETF，一名網友在PTT發文表示，「這幾天各種FOMO黃金的消息，還有前波股市賠錢的把錢都轉進黃金的新聞，結果黃金現貨到現在還再跌，真的又是人多的地方不要去？」

爆量隔日重挫的劇本引起PTT股板熱議，網友紛紛留言「最近新聞狂洗黃金，我就知道差不多了」、「昨天才進去，今天就被電爆」、「一張現賠4450元」、「還來不及上車就被撞飛」、「金蛙昨天叫得最大聲，今天GG叫不停」、「教科書級高檔爆量，真香警告」、「追高仔被套很正常」、「買黃金是避險，結果去買加槓桿？風險直接放大2倍」、「你買的是紙黃金，不是實體金條，要避什麼險啦」。

有網友則提醒，這波回跌或許只是短線修正，留言「金價今年漲幅仍超過30%，川普只要再講一次話，又要噴上去」、「買金不是錯，但別用槓桿、別追高」、「實體黃金拿在手上才是真的安心」。值得注意的是，原型ETF元大S&P黃金（00635U）也同樣下跌逾4%，成交量依舊熱絡，顯示不少人還在搶進。有網友感嘆「昨天賣股換金，今天被套兩邊」、「要抓最後一隻黃金蛙了嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。